Скандал с клипом Жадана и Соловий. УГКЦ запретила съемки во львовских храмах без разрешения архиепископа

Львовская епархия УГКЦ запретила съемку клипов в своих церквях. В дальнейшем без благословения местного иерарха не позволено снимать клипы в храмах города.

Скандал с клипом Соловий-Жадана имел продолжение

Львовская архиепархия УГКЦ запретила снимать в церквях клипы без разрешения архиепископа после ситуации, которая сложилась со съемками клипа "Сердце" Сергеем Жаданом и Христиной Соловий.

Об этом в заявлении сообщил архиепископ и митрополит Львовский Игорь Возьняк.

После выхода клипа группы «Жадан и Собаки» и Христины Соловий на песню «Сердце», которую частично снимали в храме святого апостола Андрея, Львовская епархия Украинской греко-католической церкви запретила съемки клипов в своих храмах.

Отметим, что возмутили священников кадры поцелуя однополой пары, хотя они не снимались непосредственно в храме.

Приход Святого Андрея отцов Василиан извинился за съемки, но в УГКЦ считают такие действия недостаточными.

Подчеркиваю, сегодня, 27 октября, Василианский Чин не провозглашал никакого другого официального заявления, кроме извинения за допущение съемок клипа в храме святого апостола Андрея. Архиепархиальное правительство строго осуждает действия, совершившиеся в храме святого апостола Андрея. В дальнейшем без благословения местного иерарха не позволено снимать клипы в храмах! Верные ожидают от монахов Василиан более конкретных действий и надлежащих выводов, говорится в сообщении Возняка. Поделиться

К слову, отцы Василианского Чина заверили, что не получили никакой выгоды по съемкам клипа.

Отцы Василиане с самого начала прилагают усилия, чтобы не сеялось уныние и пренебрежение между людьми в результате неспешности наших монахов – поэтому мы просим прощения, – добавили в сообщении. Поделиться

Съемки клипа "Сердце": что известно

20 октября "Жадан и Собаки" и Христина Соловий выпустили общую песню "Сердце" и клип на нее. Частично кадры для фильма снимали в церкви Святого Андрея Первозванного.

Клип сразу вызвал бурную реакцию в обществе. Приход же церкви сообщил, что он пропагандирует антихристианские ценности, а потому попросили исполнителей удалить опубликованное музыкальное видео. В частности, в клипе есть поцелуй двух девушек.

Отец Юстин Бойко признал, что представители храма действительно разрешили снимать клип в церкви, но говорит, что произошла ошибка и отцы-василиане не ожидали такого сценария.

Сейчас во львовской церкви святого Андрея из-за скандала отменили все мероприятия, в том числе и имеющие благотворительную цель. 22 октября не проводили запланированную ранее благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ.

Впоследствии Сергей Жадан заверил, что команда не вводила церковь в заблуждение и не изменяла сценарий клипа "Сердце" с Христиной Соловий.

27 октября священнослужитель, доктор богословия и патристических наук УГКЦ Юстин Бойко заявил, что Андреевская церковь УГКЦ во Львове получит новое руководство. Нынешнее будет уволено из-за скандала со съемками в храме клипа писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Христины Соловий.