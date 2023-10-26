Еще вчера пели в России. Соловий резко высказалась по отношению к коллегам-приспособленцам — видео

На днях певица Христина Соловий побывала в Харьковской области, где, кроме встречи с военными, приняла участие в брифинге, на котором раскритиковала коллег. Они раньше выступали в России, сегодня поют на украинском, но никогда не приезжают на фронт с концертами.

Соловий осудила коллег-певиц

Известная украинская певица Христина Соловой высказалась о коллегах, которые не ездят с концертами к нашим защитникам на передовую, чтобы поддержать их боевой дух.

На днях Соловий вместе с руководителем "Культурного десанта" Александром Ремезом побывала в Харьковской области, где кроме встречи с военными, также приняла участие в брифинге.

Во время мероприятия говорилось и о роли артистов во время войны. Один из журналистов поинтересовался у Ремеза, кто из исполнителей отказывается выступать на передовой. На что Ремез ответил, что об этом больше знает Коля Серьга, и он уже не раз называл их имена.

Соловий не удержалась и высказала, все что думает о таких коллегах:

Ну мы уже слышали все эти истории. Как всегда, мне приходится что-то комментировать об этих людях. Как правило, я этого не делаю. Но если речь идет об этих певицах, которых мы имеем в виду, я не могу ничего сказать кроме того, что они просто дураки. Я бы развила эту мысль таким образом, что появилось очень много приспособленцев. И все они очень хорошо научились существовать в несуществующей инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко можно влиять на аудиторию. Как просто можно, еще вчера, будучи желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди, имея еще один важный инструмент, имея популярность, авторитет и социальный капитал, они не едут на фронт, потому что они дуры, – сказала Соловий. Поделиться

Один из подписчиков Соловий в Instagram на такое мнение ответил, что такими заявлениями она раскалывает общество. На что исполнительница ответила, что ее позиция заключается не в разделении, а в том, что назначение артистов во время войны – оказывать поддержку и вдохновение военным, это дает им чувство важности, укрепляет их силу духа и, как результат, – лучшее исполнение боевых задач.

instagram.com/soloviyka

Жадан и Соловий снялись в совместном клипе

Украинская певица Христина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове.

Клип получился очень романтичным и чувственным.

Многие кадры клипа были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ.

Как отметили артисты, трек "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.

Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи. Смотрите клип, слушайте песню и помните – что рядом с любовью никогда не может стоять раскаяние, – говорится в описании. Поделиться

Поклонники артистов очень обрадовались, увидев пару вместе. Фаны отмечают, что это “красиво, талантливо, безупречно! Слова затрагивают душу и отзываются! Такие муравьи по телу! Это просто шедевр!”