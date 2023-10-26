Ще вчора співали в Росії. Соловій різко висловилася щодо колег-пристосуванців — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ще вчора співали в Росії. Соловій різко висловилася щодо колег-пристосуванців — відео

Христина Соловій
Джерело:  Христина Соловій

Днями співачка Христина Соловій побувала на Харківщині, де, окрім зустрічі з військовими, взяла участь у брифінгу, на якому розкритикувала колег. Вони раніше виступали у Росії, сьогодні співають українською, але ніколи не приїжджають на фронт з концертами.

Cоловій засудила колежанок-співачок

Відома українська співачка Христина Соловій висловилася про колег, які не їздять з концертами до наших захисників на передову, аби підтримати їхній бойовий дух.

Днями Соловій разом з керівником "Культурного десанту" Олександром Ремезом побувала на Харківщині, де окрім зустрічі з військовими, також взяла участь у брифінгу.

Під час заходу йшлося й про роль артистів під час війни. Один з журналістів поцікавився у Ремеза, хто з виконавців відмовляється виступати на передовій. На що Ремез відповів, що про це знає більше Коля Сєрга і він вже не раз називав їхні імена.

Соловій не втрималася і висловила, все що думає про таких колег:

Ну, ми вже чули всі ці історії. Як завжди, мені випадає щось коментувати про цих людей. Як правило, я цього не роблю. Але, якщо йдеться про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати окрім того, що вони просто дури. Я би розвинула цю думку таким чином, що з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоубізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як просто можна, ще вчора будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал вони не їдуть на фронт, тому що вони дури, – сказала Соловій.

Один з підписників Соловій в Instagram на таку її думку відповів, що такими своїми заявами вона розколює суспільство. На що виконавиця відповіла, що її позиція полягає не в поділі, а в тому, що призначення артистів у час війни – надавати підтримку і натхнення військовим, це дає їм відчуття важливості і потрібності, зміцнює їх силу духу і, як результат, – краще виконання бойових завдань.

Відповідь Соловій
instagram.com/soloviyka

Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі

Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.

Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.

Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.

Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.

Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі. Дивіться кліп, слухайте пісню і пам’ятайте – що поруч із любов’ю ніколи не може стояти каяття, – йдеться в описі.

Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Фани зазначають, що це “красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Чуттєва колоборація: Жадан знявся у кліпі Христини Соловій
Чуттєва колоборація: Жадан знявся у кліпі Христини Соловій
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
У вільне плавання. Соловій завершила співпрацю з Susy Production Вакарчука
Соловій та Вакарчук
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Чуттєва відвертість. Жадан і Соловій представили кліп на спільну пісню — відео
Христина Соловій та Сергій Жадан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм