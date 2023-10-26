Ще вчора співали в Росії. Соловій різко висловилася щодо колег-пристосуванців — відео

Днями співачка Христина Соловій побувала на Харківщині, де, окрім зустрічі з військовими, взяла участь у брифінгу, на якому розкритикувала колег. Вони раніше виступали у Росії, сьогодні співають українською, але ніколи не приїжджають на фронт з концертами.

Cоловій засудила колежанок-співачок

Відома українська співачка Христина Соловій висловилася про колег, які не їздять з концертами до наших захисників на передову, аби підтримати їхній бойовий дух.

Днями Соловій разом з керівником "Культурного десанту" Олександром Ремезом побувала на Харківщині, де окрім зустрічі з військовими, також взяла участь у брифінгу.

Під час заходу йшлося й про роль артистів під час війни. Один з журналістів поцікавився у Ремеза, хто з виконавців відмовляється виступати на передовій. На що Ремез відповів, що про це знає більше Коля Сєрга і він вже не раз називав їхні імена.

Соловій не втрималася і висловила, все що думає про таких колег:

Ну, ми вже чули всі ці історії. Як завжди, мені випадає щось коментувати про цих людей. Як правило, я цього не роблю. Але, якщо йдеться про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати окрім того, що вони просто дури. Я би розвинула цю думку таким чином, що з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоубізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як просто можна, ще вчора будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал вони не їдуть на фронт, тому що вони дури, – сказала Соловій. Поширити

Один з підписників Соловій в Instagram на таку її думку відповів, що такими своїми заявами вона розколює суспільство. На що виконавиця відповіла, що її позиція полягає не в поділі, а в тому, що призначення артистів у час війни – надавати підтримку і натхнення військовим, це дає їм відчуття важливості і потрібності, зміцнює їх силу духу і, як результат, – краще виконання бойових завдань.

instagram.com/soloviyka

Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі

Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.

Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.

Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.

Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.

Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі. Дивіться кліп, слухайте пісню і пам’ятайте – що поруч із любов’ю ніколи не може стояти каяття, – йдеться в описі. Поширити

Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Фани зазначають, що це “красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"