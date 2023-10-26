Ще вчора співали в Росії. Соловій різко висловилася щодо колег-пристосуванців — відео

Днями співачка Христина Соловій побувала на Харківщині, де, окрім зустрічі з військовими, взяла участь у брифінгу, на якому розкритикувала колег. Вони раніше виступали у Росії, сьогодні співають українською, але ніколи не приїжджають на фронт з концертами.
Cоловій засудила колежанок-співачок
Відома українська співачка Христина Соловій висловилася про колег, які не їздять з концертами до наших захисників на передову, аби підтримати їхній бойовий дух.
Днями Соловій разом з керівником "Культурного десанту" Олександром Ремезом побувала на Харківщині, де окрім зустрічі з військовими, також взяла участь у брифінгу.
Під час заходу йшлося й про роль артистів під час війни. Один з журналістів поцікавився у Ремеза, хто з виконавців відмовляється виступати на передовій. На що Ремез відповів, що про це знає більше Коля Сєрга і він вже не раз називав їхні імена.
Соловій не втрималася і висловила, все що думає про таких колег:
Один з підписників Соловій в Instagram на таку її думку відповів, що такими своїми заявами вона розколює суспільство. На що виконавиця відповіла, що її позиція полягає не в поділі, а в тому, що призначення артистів у час війни – надавати підтримку і натхнення військовим, це дає їм відчуття важливості і потрібності, зміцнює їх силу духу і, як результат, – краще виконання бойових завдань.
Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі
Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.
Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.
Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.
Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.
Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Фани зазначають, що це “красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"
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