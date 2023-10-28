Скандал з кліпом Жадана та Соловій. УГКЦ заборонила зйомки у львівських храмах без дозволу архієпископа

Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх церквах. Надалі без благословення місцевого ієрарха не дозволено знімати кліпи у релігійних спорудах міста.
Скандал з кліпом Соловій-Жадана мав продовження
Львівська архієпархія УГКЦ заборонила знімати в церквах кліпи без дозволу архієпископа після ситуації, що склалася зі зйомками кліпу “Серце” Сергієм Жаданом та Христиною Соловій.
Про це у заяві повідомив архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возьняк.
Після виходу кліпу гурту «Жадан і Собаки» та Христини Соловій на пісню «Серце», який частково знімали у храмі святого апостола Андрія, Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах.
Відзначимо, що обурили священників кадри поцілунку одностатевої пари, хоча вони й не знімалися безпосередньо у храмі.
Парафія Святого Андрія отців Василіян попросила вибачення за зйомки, але в УГКЦ вважають такі дії недостатніми.
До слова, отці Василіянського Чину запевнили, що не отримали жодної вигоди зі зйомок кліпу.
Зйомки кліпу “Серце”: що відомо
20 жовтня "Жадан і Собаки" та Христина Соловій випустили спільну пісню "Серце" та кліп на неї. Частково кадри для стрічки знімали у церкві Святого Андрія Первозванного.
Кліп відразу викликав бурхливу реакцію у суспільстві. А парафія церкви повідомила, що він пропагує антихристиянські цінності, а тому попросили виконавців видалити опубліковане музичне відео. Зокрема у кліпі є поцілунок двох дівчат.
Отець Юстин Бойко визнав, що представники храму справді дозволили знімати кліп у церкві, але каже, що сталася помилка і отці-василіяни не очікували такого сценарію.
Наразі у львівській церкві святого Андрія через скандал скасували усі заходи, зокрема і ті, що мають благодійну мету. 22 жовтня не проводили запланований раніше благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.
Згодом Сергій Жадан запевнив, що команда не вводила церкву в оману і не змінювала сценарій кліпу "Серце" з Христиною Соловій.
27 жовтня священнослужитель, доктор богослов`я та патристичних наук, УГКЦ Юстин Бойко заявив, що Андріївська церква УГКЦ у Львові отримає нове керівництво. Нинішнє буде звільнено через скандал зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.
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