Скандал з кліпом Жадана та Соловій. УГКЦ заборонила зйомки у львівських храмах без дозволу архієпископа

Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх церквах. Надалі без благословення місцевого ієрарха не дозволено знімати кліпи у релігійних спорудах міста.

Скандал з кліпом Соловій-Жадана мав продовження

Львівська архієпархія УГКЦ заборонила знімати в церквах кліпи без дозволу архієпископа після ситуації, що склалася зі зйомками кліпу “Серце” Сергієм Жаданом та Христиною Соловій.

Про це у заяві повідомив архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возьняк.

Після виходу кліпу гурту «Жадан і Собаки» та Христини Соловій на пісню «Серце», який частково знімали у храмі святого апостола Андрія, Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах.

Відзначимо, що обурили священників кадри поцілунку одностатевої пари, хоча вони й не знімалися безпосередньо у храмі.

Парафія Святого Андрія отців Василіян попросила вибачення за зйомки, але в УГКЦ вважають такі дії недостатніми.

Наголошую, сьогодні, 27 жовтня, Василіянський Чин не проголошував жодної іншої офіційної заяви, крім перепрошення за допущення зйомок кліпу в храмі святого апостола Андрія. Архієпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія. Надалі, без благословення місцевого ієрарха, не дозволено знімати кліпи у храмах! Вірні очікують від монахів Василіан більш конкретних дій та належних висновків, – йдеться у повідомлення Возьняка. Поширити

До слова, отці Василіянського Чину запевнили, що не отримали жодної вигоди зі зйомок кліпу.

Отці Василіяни від початку докладають зусиль, щоби не сіялася зневіра та зневага між людьми внаслідок невторопності наших ченців – через це ми просимо вибачення, – додали у дописі. Поширити

Зйомки кліпу “Серце”: що відомо

20 жовтня "Жадан і Собаки" та Христина Соловій випустили спільну пісню "Серце" та кліп на неї. Частково кадри для стрічки знімали у церкві Святого Андрія Первозванного.

Кліп відразу викликав бурхливу реакцію у суспільстві. А парафія церкви повідомила, що він пропагує антихристиянські цінності, а тому попросили виконавців видалити опубліковане музичне відео. Зокрема у кліпі є поцілунок двох дівчат.

Отець Юстин Бойко визнав, що представники храму справді дозволили знімати кліп у церкві, але каже, що сталася помилка і отці-василіяни не очікували такого сценарію.

Наразі у львівській церкві святого Андрія через скандал скасували усі заходи, зокрема і ті, що мають благодійну мету. 22 жовтня не проводили запланований раніше благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.

Згодом Сергій Жадан запевнив, що команда не вводила церкву в оману і не змінювала сценарій кліпу "Серце" з Христиною Соловій.

27 жовтня священнослужитель, доктор богослов`я та патристичних наук, УГКЦ Юстин Бойко заявив, що Андріївська церква УГКЦ у Львові отримає нове керівництво. Нинішнє буде звільнено через скандал зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.