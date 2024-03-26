Украинский писатель Сергей Жадан мобилизуется в ряды Нацгвардии
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинский писатель Сергей Жадан мобилизуется в ряды Нацгвардии

Сергей Жадан
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Писатель и музыкант Сергей Жадан мобилизуется в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».

Сергей Жадан вступит в ряды Нацгвардии

Он отметил, что присоединится к «Хартии» вместе с одними харьковскими музыкантами.

Мне кажется, что сегодня нет писателей или писателей, музыкантов или не музыкантов. Есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну и граждане, которые пытаются ответственности избежать. Войско всех равняет, потому что это отражение украинского общества, — говорит Сергей Жадан.

Что известно о Сергее Жадане

49-летний Сергей Жадан — один из популярнейших украинских писателей, музыкант, лидер группы «Жадан и собаки» и проекта «Линия Маннергейма».

С начала полномасштабного вторжения Сергей Жадан активно волонтерит и помогает военным.

Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт «за политическое мышление», шведской премии имени Курта Тухольского, премию свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года.

В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

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