Украинский писатель Сергей Жадан мобилизуется в ряды Нацгвардии

Писатель и музыкант Сергей Жадан мобилизуется в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».
Сергей Жадан вступит в ряды Нацгвардии
Он отметил, что присоединится к «Хартии» вместе с одними харьковскими музыкантами.
Что известно о Сергее Жадане
49-летний Сергей Жадан — один из популярнейших украинских писателей, музыкант, лидер группы «Жадан и собаки» и проекта «Линия Маннергейма».
С начала полномасштабного вторжения Сергей Жадан активно волонтерит и помогает военным.
Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт «за политическое мышление», шведской премии имени Курта Тухольского, премию свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года.
В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
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