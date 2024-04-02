Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років.
Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку.
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.
У документі зазначено, що після набуття чинності призовний вік буде зменшено з 27 до 25 років. Така зміна дозволить мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком 25 і 26 років.
Мобілізація 500 тисяч
Цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450-500 тисяч українців.
Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.
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