Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку

Верховна Рада України
зсу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.

У документі зазначено, що після набуття чинності призовний вік буде зменшено з 27 до 25 років. Така зміна дозволить мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком 25 і 26 років.

Мобілізація 500 тисяч

Цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450-500 тисяч українців.

Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.

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