Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.

У документі зазначено, що після набуття чинності призовний вік буде зменшено з 27 до 25 років. Така зміна дозволить мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком 25 і 26 років.

Мобілізація 500 тисяч

Цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450-500 тисяч українців.

Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.