Зеленский озвучил количество ракет и дронов, которую РФ запустила по Украине за март

Россия за март 2024 выпустила по Украине более 400 ракет и 600 "шахедов". Поэтому для защиты Украины требуются системы Patriot.
Россия продолжает ежедневно наносить смертельные удары по городам Украины
Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны испытывает удары.
Президент заявил, что этого можно избежать благодаря современным системам противовоздушной обороны. В частности, американский ЗРК Patriot мог бы оградить Харьков от атак россиян.
МИД Украины призывает партнеров передать дополнительные системы Patriot
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО Patriot для защиты неба от атак со стороны преступной армии РФ.
Кулеба подчеркнул, что особенно в последнее время оккупационная армия РФ увеличила количество атак по Украине баллистическими ракетами.
Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также влекут за собой значительные разрушения.
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