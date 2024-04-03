Зеленский озвучил количество ракет и дронов, которую РФ запустила по Украине за март

Россия за март 2024 выпустила по Украине более 400 ракет и 600 "шахедов". Поэтому для защиты Украины требуются системы Patriot.

Россия продолжает ежедневно наносить смертельные удары по городам Украины

Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным общинам. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны испытывает удары.

Это ежедневные издевательства и боли, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов, — добавил глава государства. Поделиться

Президент заявил, что этого можно избежать благодаря современным системам противовоздушной обороны. В частности, американский ЗРК Patriot мог бы оградить Харьков от атак россиян.

Patriot в руках украинцев доказали, что все формы русского террора могут проиграть. И это нужно — нужно для нашего Харькова и для всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

МИД Украины призывает партнеров передать дополнительные системы Patriot

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО Patriot для защиты неба от атак со стороны преступной армии РФ.

Кулеба подчеркнул, что особенно в последнее время оккупационная армия РФ увеличила количество атак по Украине баллистическими ракетами.

Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также влекут за собой значительные разрушения.