Россия за три месяца 2024 года атаковала Украину свыше 1200 дронами Shahed

Также за первые три месяца 2024 года враг применил по Украине 65 баллистических ракет, более 100 зенитных с С-300/400 и более 40 Х-22, но украинская ПВО все равно показала сверхвысокую эффективность

Россия первые три месяца 2024 года массированно атакует Украину с воздуха

РФ в первые три месяца 2024 года провела серию атак масштабных дальнобойных атак, которые произошли сразу после Нового года в январе, в котором выпустила 124 крылатые ракеты, а также в марте направила 137 крылатых ракет, включая второй по мощности комбинированный дальнобойный удар за весь время 22 марта.

Об этом пишет Defense Express.

Но кроме концентрированных атак враг также каждую ночь атакует дронами-камикадзе типа Shahed-136, которых в марте было использовано 513 единиц, что также является вторым показателем за все время.

До этого только в декабре враг использовал на сотню больше, а март 2024 сместил на третье место сентябрь 2024 с 503 выпущенными "шахедами".

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Как говорит калькуляция отчетов от Командования Воздушных сил ВСУ, которую провел Defense Exress, за первые три месяца 2024 года РФ запустила по Украине 299 крылатых ракет. Поделиться

Из них абсолютное большинство, 295 единиц — Х-101 и Х-555, к которым добавилось только 8 крылатых ракет "Калибр". Крайне ограниченное использование врагом этих средств дальнобойного поражения морского базирования было зафиксировано только в январе и феврале — 3 и 5 соответственно.

Но, несмотря на систематические почти ежедневные атаки Shahed-ов и концентрированные комбинированные ракетные удары, украинская противовоздушная оборона показала достаточно высокую эффективность в сбитии тех вражеских средств дальнобойного поражения, которые не нуждаются в комплексах с возможностью противоракетной обороны.

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Эффективность сбития Shahed была достигнута на уровне 87,7%.

Что касается ракет, то, наоборот, второй месяц 2024 года, в котором враг применил 41 крылатую ракету, показал эффективность украинской системы ПВО на уровне 95%, что выше среднего показателя и не всегда достигается даже на "полигонных" стрельбах.

Также за эти три месяца РФ использовала для ударов по тыловым объектам Украины 65 баллистических ракет от ОТРК "Искандер", а также KN-23 из КНДР, 41 ракету Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3, а также ровно 30 Х-47М2. "Кинжал". Но наиболее распространенными удары были зенитные ракеты с ЗРК С-300 и С-400 — 107 единиц. Поделиться

Отметим, что враг понимает нехватку в ВСУ таких систем, как Patriot и SAMP/T, поэтому чаще выбирает объекты, которые ими не прикрыты. Поэтому статистика по сбитию за это время 6 баллистических, 5 зенитных и 10 Х-47М2 "Кинжал" не является релевантной.

Более того, неоднократно отмечали в Воздушных силах — не каждая не сбитая ракета поражает цель. В частности, некоторые вражеские ракеты возможно обезвреживать средствами РЭБ.

А об эффективности этого метода говорит то, что за все три месяца РФ не использовала ни одного "Оникса", которым раньше активно атаковала Одессу. Хотя как пишут российские государственные СМИ, недавно враг провел модернизацию активных радиолокационных головок самонаведения этой ракеты.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Как отмечается, 2 апреля российское войско атаковало Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 ударными беспилотниками Shahed.

Силам ПВО удалось сбить 9 дронов.