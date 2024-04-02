Росія за три місяці 2024 року атакувала Україну понад 1200 дронами Shahed

Також за перші три місяця 2024 ворог застосував по Україні 65 балістичних ракет, понад 100 зенітних з С-300/400 та понад 40 Х-22, але українська ППО все одно показала надвисоку ефективність

Росія перші три місяці 2024 року масовано атакує Україну з повітря

РФ у перші три місяці 2024 року провела серію атак масштабних далекобійних атак, які відбулись одразу після Нового року у січні, у якому загалом випустила 124 крилаті ракети, а також у березні направила 137 крилатих ракет, включно з другим за потужністю комбінованим далекобійним ударом за весь час 22 березня.

Про це пише Defense Express.

Але окрім концентрованих атак ворог також щоночі атакує дронами-камікадзе типу Shahed-136, яких у березні було використано 513 одиниць, що також є другим показником за весь час.

До цього лише у грудні ворог використав на сотню більше, а березень 2024 року посунув на третє місце вересень 2024 року із 503 випущеними "шахедами".

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Як говорить калькуляція звітів від Командування Повітряних сил ЗСУ, яку провів Defense Exress, то за перші три місяці 2024 року РФ запустила по Україні 299 крилатих ракет. Поширити

З них абсолютна більшість, 295 одиниць — Х-101 та Х-555, до яких додались лише 8 крилатих ракет "Калибр". Вкрай обмежене використання ворогом цих засобів далекобійного ураження морського базування було зафіксовано лише у січні та лютому — 3 та 5 відповідно.

Але попри систематичні майже щонічні атаки Shahed-ів та концентровані комбіновані ракетні удари українська протиповітряна оборона показала доволі високу ефективність у збитті тих ворожих засобів далекобійного ураження, які не потребують комплексів з можливістю протиракетної оборони.

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Ефективність збиття Shahed було досягнуто на рівні 87,7%.

Щодо ракет, то, навпаки, другий місяць 2024 року, в якому ворог застосував 41 крилату ракету, показав ефективність української системи ППО на рівні 95%, що вище за середній показник та не завжди досягається навіть на "полігонних" стрільбах.

Також за ці три місяці РФ використала для ударів по тилових об'єктах України 65 балістичних ракет від ОТРК "Іскандер", а також KN-23 з КНДР, 41 ракету Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3, а також рівно 30 Х-47М2 "Кинджал". Але найбільш поширеними удари були зенітними ракетами з ЗРК С-300 та С-400 — 107 одиниць. Поширити

Зазначимо, що ворог розуміє брак у ЗСУ таких систем, як Patriot та SAMP/T, тому частіше обирає об'єкти, які ними не прикриті. Через те, статистика щодо збиття за цей час 6 балістичних, 5 зенітних та 10 Х-47М2 "Кинджал" не є релевантною.

Більше того, як неодноразово зазначали у Повітряних силах — не кожна не збита ракета уражає ціль. Зокрема деякі ворожі ракети можливо знешкоджувати засобами РЕБ.

А про ефективність цього методу говорить те, що за всі три місяці РФ не використала жодного "Ониксу", якими раніше активно гатила по Одесі. Хоча, як пишуть російські державні ЗМІ, нещодавно ворог провів модернізацію активних радіолокаційних головок самонаведення цієї ракети.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як зазначається, 2 квітня російське військо атакувало Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 10 ударними безпілотниками Shahed.

Силам ППО вдалося збити 9 дронів.