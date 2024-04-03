Зеленський озвучив кількість ракет та дронів, яку РФ запустила по Україні за березень

Росія за березень 2024 року випустила по Україні понад 400 ракет та 600 "шахедів". Тому для захисту України потрібні системи Patriot.

Росія продовжує щоденно завдавати смертельних ударів по містах України

Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський наголосив, що багатомільйонний Харків з перших днів повномасштабної війни зазнає ударів.

Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків, — додав глава держави. Поширити

Президент заявив, що цього можна уникнути завдяки сучасним системам протиповітряної оборони. Зокрема, американський ЗРК Patriot міг би захистити Харків від атак росіян.

Patriot в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно — потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами, — підкреслив Зеленський. Поширити

МЗС України закликає партнерів передати додаткові системи Patriot

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО Patriot для захисту неба від атак з боку злочинної армії РФ.

Кулеба підкреслив, що особливо останнім часом окупаційна армія РФ збільшила кількість атак по Україні балістичними ракетами.

Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.