Зеленський озвучив кількість ракет та дронів, яку РФ запустила по Україні за березень

Росія за березень 2024 року випустила по Україні понад 400 ракет та 600 "шахедів". Тому для захисту України потрібні системи Patriot.
Росія продовжує щоденно завдавати смертельних ударів по містах України
Зеленський наголосив, що багатомільйонний Харків з перших днів повномасштабної війни зазнає ударів.
Президент заявив, що цього можна уникнути завдяки сучасним системам протиповітряної оборони. Зокрема, американський ЗРК Patriot міг би захистити Харків від атак росіян.
МЗС України закликає партнерів передати додаткові системи Patriot
Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО Patriot для захисту неба від атак з боку злочинної армії РФ.
Кулеба підкреслив, що особливо останнім часом окупаційна армія РФ збільшила кількість атак по Україні балістичними ракетами.
Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.
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