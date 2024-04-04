ЗСУ зупинили наступ армії РФ на сході — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зупинили наступ армії РФ на сході — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати лінію фронту на сході України та зупинити наступ злочинної армії РФ. 

Що Зеленський каже про стабілізацію фронту на сході України

Глава держави зазначив, що в умовах гострої нестачі боєприпасів та озброєнь українським військовим вдалось зупинити наступ злочинної армії РФ на сході України.

Був детальний звіт головкома — щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші, — підкреслив Зеленський.

Голова держави також висловив вдячність всім українським військовим та командирам.

Також на Ставці, за словами Зеленського, була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

Окремо на Ставці також обговорили питання виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік.

Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно — жодних порожніх слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів — усіх видів — та РЕБ ми будемо міцніші, — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що дав доручення підготувати аналогічний звіт стосовно ракетної програми.

Зеленський про удари армії РФ по Харкову

Окрім цього Зеленський відреагував на продовження ударів злочинної армії РФ по Харкову.

Сьогодні через удар "шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє — рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика, — наголосив президент.

Президент зауважив, що зараз у комунікації з низкою країн відбувається пошук можливостей для захисту наших територій від повітряних атак росіян.

Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову — саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів — це абсолютно нагальна потреба… Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами, — підкреслив Зеленський.

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