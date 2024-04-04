Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати лінію фронту на сході України та зупинити наступ злочинної армії РФ.
Що Зеленський каже про стабілізацію фронту на сході України
Глава держави зазначив, що в умовах гострої нестачі боєприпасів та озброєнь українським військовим вдалось зупинити наступ злочинної армії РФ на сході України.
Голова держави також висловив вдячність всім українським військовим та командирам.
Також на Ставці, за словами Зеленського, була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.
Окремо на Ставці також обговорили питання виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік.
Він зазначив, що дав доручення підготувати аналогічний звіт стосовно ракетної програми.
Зеленський про удари армії РФ по Харкову
Окрім цього Зеленський відреагував на продовження ударів злочинної армії РФ по Харкову.
Президент зауважив, що зараз у комунікації з низкою країн відбувається пошук можливостей для захисту наших територій від повітряних атак росіян.
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