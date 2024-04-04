Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати лінію фронту на сході України та зупинити наступ злочинної армії РФ.

Що Зеленський каже про стабілізацію фронту на сході України

Глава держави зазначив, що в умовах гострої нестачі боєприпасів та озброєнь українським військовим вдалось зупинити наступ злочинної армії РФ на сході України.

Був детальний звіт головкома — щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші, — підкреслив Зеленський. Поширити

Голова держави також висловив вдячність всім українським військовим та командирам.

Також на Ставці, за словами Зеленського, була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

Окремо на Ставці також обговорили питання виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік.

Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно — жодних порожніх слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів — усіх видів — та РЕБ ми будемо міцніші, — зазначив Зеленський. Поширити

Він зазначив, що дав доручення підготувати аналогічний звіт стосовно ракетної програми.

Зеленський про удари армії РФ по Харкову

Окрім цього Зеленський відреагував на продовження ударів злочинної армії РФ по Харкову.

Сьогодні через удар "шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє — рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика, — наголосив президент. Поширити

Президент зауважив, що зараз у комунікації з низкою країн відбувається пошук можливостей для захисту наших територій від повітряних атак росіян.