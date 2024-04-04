По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
В вечерней сводке Генштаба отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты, нанесли 61 авиаудар и совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ, стратегическим и гражданским объектам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг наспуальных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены более 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, предпринял неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских системах, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭС и 2 средствам ПВО противника.
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