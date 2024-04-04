ВСУ отразили 57 атак армии РФ на фронте в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 57 атак армии РФ на фронте в течение суток

Артиллерія ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

В вечерней сводке Генштаба отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты, нанесли 61 авиаудар и совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ, стратегическим и гражданским объектам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наспуальных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены более 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, предпринял неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских системах, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭС и 2 средствам ПВО противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
От диджитализации к мобилизации. Мстислав Баник о новых услугах в Дії, цифровой культуре и ВСУ
Мстислав Баник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали уже более 445 тыс российских оккупантов
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Крот" в ВСУ. Контрразведка СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Донецкой области
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?