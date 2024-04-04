"Крот" в ВСУ. Контрразведка СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Донецкой области

Контрактник одной из боевых бригад Сил обороны был информатором ФСБ, корректировавшим ракетно-дроновые удары РФ по Донецкой области.

Чем занимался агент ФСБ в рядах Сил обороны

В СБУ сообщили, что задержанный злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.

Отмечается, что россиян интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.

Задержанный мужчина работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года выехал в РФ через границу с ЕС как многодетный мужчина.

На территории РФ, по данным СБУ, он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.

Отец фигуранта «сливал» Карнаухову разведданные о Силах обороны, полученных от сына. Карнаухов со своей стороны передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.

Фото: СБУ

Стражи порядка установили, что россияне использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск.

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы

Правоохранители во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружили мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и вооружения Сил обороны и отправки «отчетов» в ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Также решается вопрос о сообщении о заочном подозрении отцу задержанного и привлечении его к ответственности за преступления против Украины.