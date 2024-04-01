Пропагандистка Симоньян получила подозрение от СБУ за оправдание войны и геноцид

Российская пропагандистка и глава международного рупора Кремля RT Маргарита Симоньян получила подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Симоньян получила подозрение

В СБУ отмечают, что Маргарита Симоньян одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

Правоохранители также задокументировали ее новые преступления — публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

В Офисе генпрокурора отметили, что тогда она публично призвала к физическому уничтожению патриотически настроенной части украинского народа — жителей западных регионов Украины.

Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Симоньян регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов — в телевизионной передаче еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

В чем подозревают Симоньян

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ отметили, что поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.