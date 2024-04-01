Пропагандистка Симоньян получила подозрение от СБУ за оправдание войны и геноцид

Российская пропагандистка и глава международного рупора Кремля RT Маргарита Симоньян получила подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Симоньян получила подозрение
В СБУ отмечают, что Маргарита Симоньян одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.
Правоохранители также задокументировали ее новые преступления — публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.
В Офисе генпрокурора отметили, что тогда она публично призвала к физическому уничтожению патриотически настроенной части украинского народа — жителей западных регионов Украины.
Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Симоньян регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов — в телевизионной передаче еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.
В чем подозревают Симоньян
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 442 (геноцид);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ст. 436 (пропаганда войны);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ отметили, что поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
В марте 2023 года Симоньян уже объявляли о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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