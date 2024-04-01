Пропагандистка Симоньян отримала підозру від СБУ за виправдання війни та геноцид
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропагандистка Симоньян отримала підозру від СБУ за виправдання війни та геноцид

СБУ
Маргарита Симоньян

Російська пропагандистка та очільниця міжнародного рупору Кремля RT Маргарита Симоньян отримала підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Симоньян отримала підозру

У СБУ зазначають, що Маргарита Симоньян однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Правоохоронці також задокументували її нові злочини — публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

В Офісі генпрокурора зазначили, що тоді ж вона публічно закликала до фізичного знищення патріотично налаштованої частини українського народу — жителів західних регіонів України.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів — у телевізійній передачі ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

У чому підозрюють Симоньян

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

  • ⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

  • ⁠ст. 436 (пропаганда війни);

  • ⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ зазначили, що оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

У березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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