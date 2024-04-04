"Кріт" у ЗСУ. Контррозвідка СБУ затримала коригувальника ударів РФ по Донеччині

Контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони був інформатором ФСБ, який який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донеччині.

Чим займався агент ФСБ в лавах Сил оборони

У СБУ повідомили, що затриманий зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

Зазначається, що росіян цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

Затриманий чоловік працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ через кордон з ЄС як багатодітний чоловік.

На території РФ, за даними СБУ, він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

Батько фігуранта «зливав» Карнаухову розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов зі свого боку передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ.

Фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що росіяни використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Затриманому загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці під час обшуку за місцем перебування затриманого виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та відправки «звітів» до ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Також вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого та притягнення його до відповідальності за злочини проти України.