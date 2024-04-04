За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 57 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 2 ракети, завдали 61 авіаудар та здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ, стратегічних та цивільних об’єктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; а також Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.