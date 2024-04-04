ЗСУ відбили 57 атак армії РФ на фронті протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 57 атак армії РФ на фронті протягом доби

Артилерія ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 57 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 2 ракети, завдали 61 авіаудар та здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ, стратегічних та цивільних об’єктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; а також Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Від діджиталізації до мобілізації. Мстислав Банік про нові послуги у Дії, цифрову культуру та ЗСУ
Мстислав Банік
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували уже понад 445 тис російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Кріт" у ЗСУ. Контррозвідка СБУ затримала коригувальника ударів РФ по Донеччині
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?