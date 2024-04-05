Сили оборони знищили 860 окупантів, 73 бронемашини й 50 артсистем

Протягом минулої доби між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 65 бойових зіткнень. Армія РФ втратила 860 військових, 15 танків, 73 бронемашини, 50 артилерійських систем.

Удари Сил оборони по ворогу

У Генштабі повідомляють, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:

1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

2 артилерійських системах,

1 радіолокаційній станції,

1 станції РЕБ,

2 засобах ППО противника.

Ситуація за напрямками

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.