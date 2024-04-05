Щонайменше 6 літаків знищено дронами на аеродромі Морозовськ — ЗМІ

СБУ разом зі структурами Сил оборони атакувала дронами аеродром у російському Морозовську у Ростовській області.
Наслідки атаки по Морозовську 5 квітня
Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що було знищено 6 літаків.
Зазначається, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
Раніше у мережі було оприлюднено супутникові знімки аеродрому у Морозовську за 4 квітня — на них можна побачити 26 літаків Су-34 та 3 Су-30/35
Удар по аеродромам РФ
Зранку 5 квітня росіяни заявили про атаку дронів понад 50 дронів на декілька областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.
Місцеві Telegram-канали писали про атаку аеродрома у Морозовську — там базуються ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Також вибухи лунали в Енгельсі, де також є аеродром, у Курську та Єйську (Краснодарський край).
В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.
Окрім цього понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працювала ППО.
У місті Єйськ розташований аеродром спільного базування при якому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ.
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