Щонайменше 6 літаків знищено дронами на аеродромі Морозовськ — ЗМІ
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Щонайменше 6 літаків знищено дронами на аеродромі Морозовськ — ЗМІ

Морозовськ
Джерело:  online.ua

СБУ разом зі структурами Сил оборони атакувала дронами аеродром у російському Морозовську у Ростовській області.

Наслідки атаки по Морозовську 5 квітня

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що було знищено 6 літаків.

Зазначається, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіян стали "двохсотими" чи "трьохсотими", — цитує своє джерело “Українська правда“.

Раніше у мережі було оприлюднено супутникові знімки аеродрому у Морозовську за 4 квітня — на них можна побачити 26 літаків Су-34 та 3 Су-30/35

Удар по аеродромам РФ

Зранку 5 квітня росіяни заявили про атаку дронів понад 50 дронів на декілька областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.

Місцеві Telegram-канали писали про атаку аеродрома у Морозовську — там базуються ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. 

Також вибухи лунали в Енгельсі, де також є аеродром, у Курську та Єйську (Краснодарський край).

В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.

Окрім цього понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працювала ППО.

У місті Єйськ розташований аеродром спільного базування при якому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ.

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