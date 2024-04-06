Скільки РФ могла втратити літаків після атак дронів на аеродроми — дані аналітиків

У разі підтвердження інформації про серйозні пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на російському аеродромі "Енгельс-2" під час атаки дронів РФ могла втратила близько 5% цих літаків.
Аналітики підрахували, скільки РФ могла втратити літаків після атаки дронів на аеродроми
В Інституті відзначили, що удари українських безпілотників зазвичай наносяться лише по окремих авіабазах у Росії. Здатність України атакувати три авіабази в одній серії ударів є "помітним зрушенням у можливостях».
Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, дислоковані на авіабазі "Енгельс", для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні.
За оцінками ISW, станом на 2023 рік РФ мала приблизно 60 літаків Ту-95.
Раніше Інститут зазначав, що втрати літаків для Росії не є незначними, оскільки вона, ймовірно, має близько 300 різних літаків типу Су. Зараз російські війська використовують ці літаки для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами вздовж усієї лінії фронту в Україні, а раніше використовували значно посилені удари плануючими бомбами для досягнення тактичних переваг.
Удар по аеродромах РФ
Зранку 5 квітня росіяни заявили про атаку дронів понад 50 дронів на декілька областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.
За інформацією джерел, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.
Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.
Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиці поки що не повідомляють.
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