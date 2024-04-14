Під час ударів за допомогою БпЛА 5 квітня по російських аеродромах українські військові могли пошкодити рідкісний літак-амфібію Бе-200.

Що відомо про ураження українськими дронами рідкісного літака-амфібії армії РФ

Журналісти видання нагадують, що протягом 5 квітня атак зазнали авіабази злочинної армії РФ в Єйську, Курську та Енгельсі-2 відповідно за 100, 200 і 400 миль від лінії фронту в Україні.

За інформацією видання, в Головному управлінні розвідки Міноборони України відзвітували про знищення 7 військових літаків окупаційної армії РФ.

Український Центр оборонних стратегій нарахував вісім знищених російських літаків і вісім пошкоджених.

Між тим, відповідно до супутникових знімків, як підкреслюється у матеріалі видання, пошкоджено було лише один літак — рідкісний літаючий човен Бе-200 з реактивним двигуном.

Бе-200 є новим транспортно-пошуково рятувальним літаком армії РФ, який може сідати на воду і перевозити кілька тонн корисного вантажу.

Принаймні, деякі з безпілотників, що вразили Єйськ, вибухнули на пероні на північно-східній околиці бази.

Там російський флот припаркував кілька своїх літаків, включно з турбогвинтовими і реактивними транспортниками, парою винищувачів-бомбардувальників "Сухой" і одним із 30-тонних двомісних літаків Бе-200.

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених після нальоту безпілотників, зафіксовано пошкодження Бе-200, зокрема відсутня панель крила і витік палива.

Російський флот отримав свій перший Бе-200 всього чотири роки тому і, за повідомленнями, має на озброєнні три літаки, які доповнюють флот дуже старих гвинтових амфібій Бе-12.

Можливо, пошкоджений Бе-200 можна полагодити, а можливо, його спишуть.

Бе-200 може і не бути військово-морським Бе-200. Це може бути літак заводу імені Берієва, які тримають на озброєнні для випробувань.

У Берієва є завод у Єйську, де він будує великі літаки, включно з Бе-200 і літаком раннього попередження про ракетний напад А-50.

Як втрата Бе-200 вплине на спроможності армії РФ

Можливо, українські оператори безпілотників намагалися збити Бе-200, щоб позбавити російський флот цінного пошуково-транспортного засобу. Також можливо, що оператори знову цілилися у виробничі потужності заводу.

Автори матеріалу зазначають, що пошкодження Бе-200 у будь-якому разі ще більше виснажує Чорноморський флот РФ, який і без того зазнав численних втрат кораблів.

Українські ракетні та безпілотні рейди і диверсії пошкодили або знищили чверть великих бойових кораблів флоту і кілька його літаків, включно з одним рідкісним літаючим човном, який замінити дуже важко.