Україна атаками БпЛА могла пошкодити новітній російський літак — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна атаками БпЛА могла пошкодити новітній російський літак — Forbes

Літак РФ Бе-200
Джерело:  Forbes

Під час ударів за допомогою БпЛА 5 квітня по російських аеродромах українські військові могли пошкодити рідкісний літак-амфібію Бе-200.

Що відомо про ураження українськими дронами рідкісного літака-амфібії армії РФ

Журналісти видання нагадують, що протягом 5 квітня атак зазнали авіабази злочинної армії РФ в Єйську, Курську та Енгельсі-2 відповідно за 100, 200 і 400 миль від лінії фронту в Україні.

За інформацією видання, в Головному управлінні розвідки Міноборони України відзвітували про знищення 7 військових літаків окупаційної армії РФ.

Український Центр оборонних стратегій нарахував вісім знищених російських літаків і вісім пошкоджених.

Між тим, відповідно до супутникових знімків, як підкреслюється у матеріалі видання, пошкоджено було лише один літак — рідкісний літаючий човен Бе-200 з реактивним двигуном.

Бе-200 є новим транспортно-пошуково рятувальним літаком армії РФ, який може сідати на воду і перевозити кілька тонн корисного вантажу.

Принаймні, деякі з безпілотників, що вразили Єйськ, вибухнули на пероні на північно-східній околиці бази.

Там російський флот припаркував кілька своїх літаків, включно з турбогвинтовими і реактивними транспортниками, парою винищувачів-бомбардувальників "Сухой" і одним із 30-тонних двомісних літаків Бе-200.

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених після нальоту безпілотників, зафіксовано пошкодження Бе-200, зокрема відсутня панель крила і витік палива.

Російський флот отримав свій перший Бе-200 всього чотири роки тому і, за повідомленнями, має на озброєнні три літаки, які доповнюють флот дуже старих гвинтових амфібій Бе-12.

Можливо, пошкоджений Бе-200 можна полагодити, а можливо, його спишуть.

Бе-200 може і не бути військово-морським Бе-200. Це може бути літак заводу імені Берієва, які тримають на озброєнні для випробувань.

У Берієва є завод у Єйську, де він будує великі літаки, включно з Бе-200 і літаком раннього попередження про ракетний напад А-50.

Як втрата Бе-200 вплине на спроможності армії РФ

Можливо, українські оператори безпілотників намагалися збити Бе-200, щоб позбавити російський флот цінного пошуково-транспортного засобу. Також можливо, що оператори знову цілилися у виробничі потужності заводу.

Автори матеріалу зазначають, що пошкодження Бе-200 у будь-якому разі ще більше виснажує Чорноморський флот РФ, який і без того зазнав численних втрат кораблів.

Українські ракетні та безпілотні рейди і диверсії пошкодили або знищили чверть великих бойових кораблів флоту і кілька його літаків, включно з одним рідкісним літаючим човном, який замінити дуже важко.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки РФ могла втратити літаків після атак дронів на аеродроми — дані аналітиків
літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР уразили 7 російських літаків в Єйську — ЗМІ
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи відновить армія РФ розвідку літаками А-50 — відповідь речника Повітряних сил
А-50

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?