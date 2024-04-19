Украина впервые уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — видео

Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22.
Новая атака на Украину закончилась для РФ потерей Ту-22М3
В Воздушных силах обращают внимание на то, что Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские захватчики наносят удары по мирным украинским городам.
Что также важно понимать, во время сегодняшней атаки впервые были уничтожены две такие ракеты.
Силы ПВО отразили новую массированную атаку России
Ночью и утром 19 апреля РФ использовала против Украины 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.
2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань – РФ.);
14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ.);
12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская обл. и акватории Азовского моря);
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).
Зенитные ракетные войска ПС ВСУ, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины смогли успешно уничтожить 29 воздушных целей:
2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
2 крылатые ракеты Х-22.
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