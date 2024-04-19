Удар России по центру Днепра — есть погибшие и пострадавшие

Утром 19 апреля российские захватчики попали ракетой в жилое здание возле Центрального железнодорожного вокзала в Днепре. По предварительным данным, погибли 2 человека и 15 получили ранения, также есть погибшие в Синельниково.

Атака РФ на Днепр. Что известно

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в городе, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта.

Сейчас известно о 2 погибших и 15 раненых.

На удар сразу отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

Он обратил внимание на то, что попадание произошло в "самом центре города".

Самый центр города. Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно, – отметил он. Поделиться

В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых — дети. Один — тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 — повреждены, — добавляет Сергей Лысак. Поделиться

По словам главы ОВА, крайне тяжелыми были ночь и утро. В Павлограде повреждено одно из предприятий.

Область пережила очередную массированную атаку. Часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 — ночью. Детали на этот счет — позже. К сожалению, есть и попадание, — отметил Сергей Лысак. Поделиться

Россия устроила новую массированную атаку на Украину

В ночь на 19 апреля страна-агрессорка РФ снова начала бить ракетами по Украине.

На всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6.15.

Кроме того, российские захватчики атаковали украинские города и села "Шахедами".