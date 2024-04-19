Удар России по центру Днепра — есть погибшие и пострадавшие

Утром 19 апреля российские захватчики попали ракетой в жилое здание возле Центрального железнодорожного вокзала в Днепре. По предварительным данным, погибли 2 человека и 15 получили ранения, также есть погибшие в Синельниково.
Атака РФ на Днепр. Что известно
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в городе, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта.
Сейчас известно о 2 погибших и 15 раненых.
На удар сразу отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.
Он обратил внимание на то, что попадание произошло в "самом центре города".
По словам главы ОВА, крайне тяжелыми были ночь и утро. В Павлограде повреждено одно из предприятий.
Россия устроила новую массированную атаку на Украину
В ночь на 19 апреля страна-агрессорка РФ снова начала бить ракетами по Украине.
На всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6.15.
Кроме того, российские захватчики атаковали украинские города и села "Шахедами".
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