Армия РФ атаковала Днепропетровщину. В результате удара возникли пожары, есть пострадавшие

Российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области, в результате чего возникли пожары, два человека получили ранения.

Что известно об атаке РФ Днепропетровской области

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, враг атаковал Днепровский район. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет.

Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний.

Что известно об атаке РФ на Украину 18 апреля

Российские войска снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области и громко было в Хмельницкой области.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, этой ночью двумя волнами с интервалом в 3 часа оккупанты направили группы ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с юга в центральные и западные регионы страны.

Всего в ночь на 18 апреля оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск — РФ и мыса Чауда — Крым.

Все 13 "шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.