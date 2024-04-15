В Днепре возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

Выросло количество пострадавших из-за падения обломков российской ракеты в Днепропетровской области 14 апреля. Также ночью россияне ударили еще одной ракетой по Днепровскому району.

В Днепре и области выросло количество раненых

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вечером и ночью агрессор продолжал атаки на Никопольский район.

По районному центру и Красногригорьевской общине агрессор ударил дронами. Мировское общество обстреляло из тяжелой артиллерии. Изуродованный частный дом, жители невредимы.

Лисак добавил, что ночью раздался взрыв в Днепровском районе. Враг устроил по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали, последствия уточняются.

В Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, раненая из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, в общей сложности пострадавших в области — 13. Среди них один ребенок.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил эти данные. Он добавил, что психологическую помощь в результате обстрела получили 12 человек, из них — 2 ребенка. Повреждены 33 частных дома, 11 автомобилей и погрузчик, линия электропередачи.

Вечером 14 апреля оккупанты запустили 3 дрона-камикадзе на Никополь, еще один — на Красногригорьевскую, а ночью обстреляли из артиллерии Мировскую общину Никопольского района. Поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ракетных атаках по Днепру и области

Вечером 14 апреля в Днепре прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил о пуске в сторону города российской ракеты.

Позже в ОВА сообщили, что ракета была сбита силами ПВО, но от падения ее обломков пострадали люди в областном центре и Днепровском районе.

Сергей Лысак сообщил, что в результате инцидента пострадали 12 человек.

Кроме того, около трех ночи 15 апреля в районе города раздались взрывы. Воздушные силы сообщали о применении баллистического вооружения с востока.