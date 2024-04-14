ПВО уничтожила российскую ракету над Днепром. Есть пострадавшие

В городе Днепр обломки сбитой вражеской ракеты упали на частные дома. Известно о пострадавших.
В Днепре от обломков сбитой ракеты РФ пострадало 5 человек
Ракетная атака на Днепр произошла 14 апреля. В 17.50 Воздушные силы ВСУ предостерегли горожан.
В 18.39 стало известно, что подразделение Воздушного командования "Восток" сбило эту российскую ракету.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что сейчас известно о двух пострадавших из-за обломков российской ракеты.
В 18.57 Лисак уточнил, что количество раненых увеличилось.
В настоящее время в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. Предварительно повреждены 9 частных домов.
По уточненной информации, в Любимовской громаде из-за падения обломков изуродован автомобиль.
Атака РФ на Никополь: что известно
По словам Лысака, 11 атак в течение 14 апреля пережил и Никопольский район. Мирные населенные пункты враг накрывал тяжелой артиллерией. Бил и дронами.
В городе из-за обстрелов горел частный дом, два гаража и столько же автомобилей. Огонь удивительные укротили.
Кроме этого, изуродованы три дома, машина, линия электропередач.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-