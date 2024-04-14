ПВО уничтожила российскую ракету над Днепром. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО уничтожила российскую ракету над Днепром. Есть пострадавшие

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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В городе Днепр обломки сбитой вражеской ракеты упали на частные дома. Известно о пострадавших.

В Днепре от обломков сбитой ракеты РФ пострадало 5 человек

Ракетная атака на Днепр произошла 14 апреля. В 17.50 Воздушные силы ВСУ предостерегли горожан.

В 18.39 стало известно, что подразделение Воздушного командования "Восток" сбило эту российскую ракету.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что сейчас известно о двух пострадавших из-за обломков российской ракеты.

Около шести в области были слышны взрывы — в Днепровском районе защитники неба уничтожили вражескую ракету. В областном центре из-за падения обломков повреждены частные дома. Предварительно, два человека пострадали. Задымление наблюдается в Любимовской общине. Детали — впоследствии.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В 18.57 Лисак уточнил, что количество раненых увеличилось.

В настоящее время в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. Предварительно повреждены 9 частных домов.

По уточненной информации, в Любимовской громаде из-за падения обломков изуродован автомобиль.

С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации отказались.

Атака РФ на Никополь: что известно

По словам Лысака, 11 атак в течение 14 апреля пережил и Никопольский район. Мирные населенные пункты враг накрывал тяжелой артиллерией. Бил и дронами.

Досталось Покровской сельской и Мировской общинам. А больше всего — Никополя. Там четверо пострадавших. Кроме трех человек, которые получили ранения после обеда, еще один 55-летний мужчина.

В городе из-за обстрелов горел частный дом, два гаража и столько же автомобилей. Огонь удивительные укротили.

Кроме этого, изуродованы три дома, машина, линия электропередач.

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