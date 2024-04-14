ППО знищила російську ракету над Дніпром. Є постраждалі

У місті Дніпро уламки збитої ворожої ракети впали на приватні будинки. Відомо про постраждалих.
У Дніпрі від уламків збитої ракети РФ постраждало 5 осіб
Ракетна атака на Днпро сталася 14 квітня. О 17.50 Повітряні сили ЗСУ застерегли містян.
О 18.39 стало відомо, що підрозділ Повітряного командування “Схід” збив цю російську ракету.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що наразі відомо про 2 постраждалих через уламки російської ракети.
О 18.57 Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася.
На зараз у Дніпрі вже 5 постраждалих. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель.
За уточненою інформацією, у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль.
Атака РФ на Нікополь: що відомо
За словами Лисака, 11 атак протягом 14 квітня пережив і Нікопольський район. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією. Бив і дронами.
У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок. Вогонь надзвичайники приборкали.
Окрім цього, понівечені три оселі, машина, лінія електропередач.
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