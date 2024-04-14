ППО знищила російську ракету над Дніпром. Є постраждалі

У місті Дніпро уламки збитої ворожої ракети впали на приватні будинки. Відомо про постраждалих.

У Дніпрі від уламків збитої ракети РФ постраждало 5 осіб

Ракетна атака на Днпро сталася 14 квітня. О 17.50 Повітряні сили ЗСУ застерегли містян.

О 18.39 стало відомо, що підрозділ Повітряного командування “Схід” збив цю російську ракету.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що наразі відомо про 2 постраждалих через уламки російської ракети.

Близько шостої в області було чутно вибухи – у Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. ️В обласному центрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, двоє людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді. Деталі – згодом. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

О 18.57 Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася.

На зараз у Дніпрі вже 5 постраждалих. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель.

За уточненою інформацією, у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль.

З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися. Поширити

Атака РФ на Нікополь: що відомо

За словами Лисака, 11 атак протягом 14 квітня пережив і Нікопольський район. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією. Бив і дронами.

Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам. А найбільше – Нікополю. Там четверо постраждалих. Окрім трьох людей, які зазнали поранень пообіді, ще один 55-річний чоловік. Поширити

У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок. Вогонь надзвичайники приборкали.