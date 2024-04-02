Ракетный удар РФ по Днепру Число раненых увеличилось, среди них дети
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепру Число раненых увеличилось, среди них дети

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
ракета
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Во вторник 2 апреля Россия снова атаковала Днепр ракетой. К сожалению, в результате вражеского удара есть пострадавшие. В ОВА рассказали информацию, известную на данный момент.

Что известно об атаке РФ на Днепр

Около 16:42 во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Враг выпустил по городу управляемую авиационную ракету.

В 17:00 в Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате ракетной атаки на Днепр ранены. По предварительной информации, пострадали пять человек, однако информацию еще стоит уточнить.

Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем, — говорится в сообщении.

Отбой воздушной тревоги в области был объявлен в 17:13.

Впоследствии в ОВА сообщили, что повреждено одно из учебных заведений.

По состоянию на 21:25 в ГСЧС сообщили о 18 пострадавших, из которых 6 — дети. По данным службы, 10 человек госпитализированы, из них 5 детей.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что врачи уже оказывают помощь пострадавшим в медицинских учреждениях.

Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо. Большая благодарность нашим медикам! И скорейшего выздоровления потерпевшим! — написал он.

На месте событий все еще продолжаются спасательно-розыскные работы, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Там также работают все экстренные службы, включая медиков, спасателей и полицейских, которые оказывают помощь и фиксируют преступления России.

ОВА обратилась к жителям Днепра

Корреспондент 24 Канала сообщил, что после взрыва в городе мигал свет и возникли перебои с интернетом. В ОВА призвали не фотографировать и не публиковать последствия обстрела.

Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть, подчеркнули в ОВА.

Напомним, что в ночь на 2 апреля россияне также атаковали город "Шахедами". В результате в городе вспыхнули 2 пожара.

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Карта метрополитена Днепр

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