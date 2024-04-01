Удар России по ДнепроГЭС. Какова вероятность каховского сценария

Как считает доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Алина Загриценко, Россия вряд ли сможет разрушить ракетными ударами дамбу Днепровской ГЭС или других ГЭС днепровского каскада. Она также добавила, что повторение каховского сценария маловероятно.
Что будет с ДнепроГЭС после атак РФ
Алина Загриценко напоминает о том, что российские захватчики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию, взорвав ее изнутри.
А вот по Днепровской ГЭС они били ракетами извне, а такой удар подобные сооружения способны выдержать.
По ее словам, даже при самом плохом сценарии, если вдруг таки будет разрушена одна из плотин днепровского каскада, с последствиями все равно будут бороться.
Что важно знать о ракетном ударе по Днепровской ГЭС
Мощный удар России по ДнепроГЭС произошел во время массированной ракетной атаки 22 марта.
В общей сложности по ней попали 8 ракет — большинство по машинному залу, но некоторые попали в саму дамбу. ГЭС перестала работать как электростанция, но опасности разрушения плотины пока нет.
Как заявил впоследствии гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, быстро восстановить ДнепроГЭС де-факто невозможно.
Он также добавил, что поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление в состояние проектного решения уходят годы.
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