Удар России по ДнепроГЭС. Какова вероятность каховского сценария
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по ДнепроГЭС. Какова вероятность каховского сценария

ДнепроГЭС
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Источник:  Суспільне

Как считает доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Алина Загриценко, Россия вряд ли сможет разрушить ракетными ударами дамбу Днепровской ГЭС или других ГЭС днепровского каскада. Она также добавила, что повторение каховского сценария маловероятно.

Что будет с ДнепроГЭС после атак РФ

Алина Загриценко напоминает о том, что российские захватчики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию, взорвав ее изнутри.

А вот по Днепровской ГЭС они били ракетами извне, а такой удар подобные сооружения способны выдержать.

На Днепровской ГЭС не было сообщений, что есть какие-либо повреждения именно плотины. Да, гидроэлектростанция, производящая энергию — повреждения есть. (…) Но такие последствия, как на Каховке, будем надеяться, что они вообще маловероятны, — отмечает эксперт.

По ее словам, даже при самом плохом сценарии, если вдруг таки будет разрушена одна из плотин днепровского каскада, с последствиями все равно будут бороться.

Если это фильтрационные потери и мы способны их пропускать, то есть открываем ниже расположенные по потоку шлюзы и просто спускаем воду. Если это внезапный выброс всей массы. Если внезапный выброс, опять же, класс ответственности сооружений самый высокий и все риски и площади затопления, они заранее просчитаны, — отмечает Алина Загриценко.

Что важно знать о ракетном ударе по Днепровской ГЭС

Мощный удар России по ДнепроГЭС произошел во время массированной ракетной атаки 22 марта.

В общей сложности по ней попали 8 ракет — большинство по машинному залу, но некоторые попали в саму дамбу. ГЭС перестала работать как электростанция, но опасности разрушения плотины пока нет.

Как заявил впоследствии гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, быстро восстановить ДнепроГЭС де-факто невозможно.

Он также добавил, что поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление в состояние проектного решения уходят годы.

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