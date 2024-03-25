Укргидроэнерго оценила состояние ДнепроГЭС после ракетного удара РФ

Чтобы восстановить мощности Днепровской ГЭС до того состояния, которое было накануне ракетного удара России 22 марта, нужны годы.

На восстановление ДнепроГЭС потребуется много времени

Российский ракетный удар по ДнепроГЭС отобрал у станции большую часть ее мощностей.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

На сегодняшний день мы не знаем, сколько времени нужно для восстановления, но мы уже понимаем: чтобы восстановить ДнепроГЭС до состояния до ракетного удара, потребуются годы. Вред причинен большой». Игорь Сирота Генеральный директор «Укргидроэнерго»

Он уточнил, что более шести ракет попало в ГЭС-2, был поврежден мостовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы. По состоянию на сегодняшний день добраться до машинного зала станции, чтобы оценить степень повреждений, все еще не удалось из-за завалов. Перекрытие и стены с подкрановыми балками наклонились на верхнюю часть машзала. Ее нужно демонтировать, чтобы можно было добраться до нижней. Сегодня это небезопасно.

По словам Сироты, плотина ДнепроГЭС не получила повреждений и ситуация на ней контролируемая. Угрозы прорыва нет.

Эти нарушения от удара важны в первую очередь для энергосистемы, потерявшей регулирующие мощности. После удара мы потеряли более 1 тыс. МВт с 1,5 тыс., которые давала станция. И нам нужно будет найти варианты, как заменить ДнепроГЭС. Сегодня мы не можем назвать сроки, когда мы восстановим какую-нибудь генерацию и сможем ли мы вообще подключить станцию к генерации.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС. Поделиться

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.