Укргидроэнерго оценила состояние ДнепроГЭС после ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Укргидроэнерго оценила состояние ДнепроГЭС после ракетного удара РФ

Укргидроэнерго
ДнепроГЭС
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Чтобы восстановить мощности Днепровской ГЭС до того состояния, которое было накануне ракетного удара России 22 марта, нужны годы.

На восстановление ДнепроГЭС потребуется много времени

Российский ракетный удар по ДнепроГЭС отобрал у станции большую часть ее мощностей.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

На сегодняшний день мы не знаем, сколько времени нужно для восстановления, но мы уже понимаем: чтобы восстановить ДнепроГЭС до состояния до ракетного удара, потребуются годы. Вред причинен большой».

Игорь Сирота

Игорь Сирота

Генеральный директор «Укргидроэнерго»

Он уточнил, что более шести ракет попало в ГЭС-2, был поврежден мостовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы. По состоянию на сегодняшний день добраться до машинного зала станции, чтобы оценить степень повреждений, все еще не удалось из-за завалов. Перекрытие и стены с подкрановыми балками наклонились на верхнюю часть машзала. Ее нужно демонтировать, чтобы можно было добраться до нижней. Сегодня это небезопасно.

По словам Сироты, плотина ДнепроГЭС не получила повреждений и ситуация на ней контролируемая. Угрозы прорыва нет.

Эти нарушения от удара важны в первую очередь для энергосистемы, потерявшей регулирующие мощности. После удара мы потеряли более 1 тыс. МВт с 1,5 тыс., которые давала станция. И нам нужно будет найти варианты, как заменить ДнепроГЭС. Сегодня мы не можем назвать сроки, когда мы восстановим какую-нибудь генерацию и сможем ли мы вообще подключить станцию к генерации.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.

На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2, — заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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