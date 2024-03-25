Укргідроенерго оцінила стан ДніпроГЕС після ракетного удару РФ

Щоб відновити потужності Дніпровської ГЕС до того стану, який був напередодні ракетного удару Росії 22 березня, потрібні роки.

На відновлення ДніпроГЕС знадобиться багато часу

Російський ракетний удар по ДніпроГЕС відібрав у станції більшу частину її потужностей.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

На сьогодні ми не знаємо, скільки часу потрібно для відновлення, але ми вже розуміємо: на те, щоб відновити ДніпроГЕС до стану до ракетного удару, потрібні будуть роки. Шкоди завдано великої»\. Ігор Сирота Генеральний директор «Укргідроенерго»

Він уточнив, що понад 6 ракет влучило у ГЕС-2, був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори. Станом на сьогодні добратися до машинної зали станції, щоб оцінити ступінь пошкоджень, все ще не вдалося через завали. Наразі перекриття і стіни з підкрановими балками похилилися на верхню частину машзалу. Її потрібно демонтувати, аби можна було дістатись до нижньої. Сьогодні це небезпечно.

За словами Сироти, гребля ДніпроГЕС не зазнала ушкоджень і ситуація на ній контрольована. Загрози прориву немає.

Ці порушення від удару важливі в першу чергу для енергосистеми, яка втратила регулюючі потужності. Після удару ми втратили понад 1 тис МВт з 1,5 тис, які давала станція. І нам потрібно буде знайти варіанти, як замінити ДніпроГЕС. Сьогодні ми не можемо назвати строки, коли ми відновимо якусь генерацію і чи зможемо ми взагалі під’єднати станцію до генерації.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС. Поширити

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.