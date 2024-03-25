Укргідроенерго оцінила стан ДніпроГЕС після ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Укргідроенерго оцінила стан ДніпроГЕС після ракетного удару РФ

Укргідроенерго
ДніпроГЕС

Щоб відновити потужності Дніпровської ГЕС до того стану, який був напередодні ракетного удару Росії 22 березня, потрібні роки.

На відновлення ДніпроГЕС знадобиться багато часу

Російський ракетний удар по ДніпроГЕС відібрав у станції більшу частину її потужностей.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

На сьогодні ми не знаємо, скільки часу потрібно для відновлення, але ми вже розуміємо: на те, щоб відновити ДніпроГЕС до стану до ракетного удару, потрібні будуть роки. Шкоди завдано великої»\.

Ігор Сирота

Ігор Сирота

Генеральний директор «Укргідроенерго»

Він уточнив, що понад 6 ракет влучило у ГЕС-2, був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори. Станом на сьогодні добратися до машинної зали станції, щоб оцінити ступінь пошкоджень, все ще не вдалося через завали. Наразі перекриття і стіни з підкрановими балками похилилися на верхню частину машзалу. Її потрібно демонтувати, аби можна було дістатись до нижньої. Сьогодні це небезпечно.

За словами Сироти, гребля ДніпроГЕС не зазнала ушкоджень і ситуація на ній контрольована. Загрози прориву немає.

Ці порушення від удару важливі в першу чергу для енергосистеми, яка втратила регулюючі потужності. Після удару ми втратили понад 1 тис МВт з 1,5 тис, які давала станція. І нам потрібно буде знайти варіанти, як замінити ДніпроГЕС. Сьогодні ми не можемо назвати строки, коли ми відновимо якусь генерацію і чи зможемо ми взагалі під’єднати станцію до генерації.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2, — заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через ракетну атаку РФ на ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів
Держекоінспекція Південного округу
ДніпроГЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДніпроГЕС втратила ще близько 20% регулюючих потужностей через удари РФ
ДніпроГЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загрози прориву греблі після удару РФ по ДніпроГЕС немає
Іван Федоров / Запорізька ОВА
ДніпроГЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?