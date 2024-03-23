Загрози прориву греблі після удару РФ по ДніпроГЕС немає

Ситуація на ДніпроГЕС після російських ударів контрольована: загрози прориву греблі немає, витік нафтопродуктів також не фіксується.
Ситуація на ДніпроГЕС в Запоріжжі
У Запоріжжі провели координаційну нараду із представниками Держекоінспекції, Держводагентства, ДніпроГЕС, ДСНС та Спеціалізованої екологічної прокуратури.
Там обговорили локалізацію наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточну ситуацію, а також аналіз можливих подальших екологічних наслідків.
За інформацією Укргідроенерго, загрози прориву греблі немає, витік нафтопродуктів не фіксується. Ситуація на греблі контрольована.
У Держекоінспекції розповіли, що станом на сьогодні спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді. Так, у відібраній воді:
на відстані 1,1 км від ГЕС цей показник вже становить 0,894 мг/дм куб при нормі в 0,3 мг/дм куб.
у с. Біленьке в районі насосної станції — 0,638 мг/дм куб.
Зазначається, що з нижнього б’єфу річки Дніпро забір води для питного водопостачання здійснюється лише однією територіальною громадою — Біленьківською. Наразі водозабір там призупинено.
За даними Держекоінспекції, орієнтовна шкода водним ресурсам склала 159 308 грн. Триває обрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря.
Ракетний удар по ДніпроГЕС 22 березня
Вранці 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.
У ДніпроГЕС зафіксували два прямих влучання — у ГЕС-1 та ГЕС-2. Чи вдасться відновити ГЕС-2, невідомо — вона серйозно ушкоджена.
Внаслідок атаки загинув 62-річний водій тролейбуса, який їхав греблею ДніпроГЕС у момент російського удару.
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