Угрозы прорыва дамбы после удара РФ по ДнепроГЭС нет
Категория
Украина
Дата публикации

Угрозы прорыва дамбы после удара РФ по ДнепроГЭС нет

Иван Федоров / Запорожская ОВА
ДнепроГЭС
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Ситуация на ДнепроГЭС после российских ударов контролируется: угрозы прорыва плотины нет, утечка нефтепродуктов также не фиксируется.

Ситуация на ДнепроГЭС в Запорожье

В Запорожье провели координационное совещание с представителями Госэкоинспекции, Госводагентства, ДнепроГЭС, ГСЧС и Специализированной экологической прокуратурой.

Там обсудили локализацию последствий обстрела ДнепроГЭС и текущую ситуацию, а также анализ возможных дальнейших экологических последствий.

По информации Укргидроэнерго, угрозы прорыва дамбы нет, утечка нефтепродуктов не фиксируется. Ситуация на дамбе контролируемая.

В Госэкоинспекции рассказали, что по состоянию на сегодняшний день наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде. Так, в отобранной воде:

  • на расстоянии 1,1 км от ГЭС этот показатель уже составляет 0,894 мг/дм куб при норме 0,3 мг/дм куб .

  • в с. Беленькое в районе насосной станции — 0,638 мг/дм куб.

Отмечается, что из нижнего бьефа реки Днепр забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только одной территориальной общиной Беленьковской. В настоящее время водозабор там приостановлен.

По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 грн. Продолжается расчет ущерба, причиненного засорением почв и вследствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Ракетный удар по ДнепроГЭС 22 марта

Утром 22 марта Россия нанесла по Украине массированную ракетную атаку, которая была направлена на энергетику. В частности, ударили по ДнепроГЭС в Запорожье — крупнейшей гидроэлектростанции.

В ДнепроГЭС зафиксировали два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Удастся ли восстановить ГЭС-2, неизвестно, она серьезно повреждена.

В результате атаки погиб 62-летний водитель троллейбуса, который ехал по плотине ДнепроГЭС в момент российского удара.

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