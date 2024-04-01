Удар Росії по ДніпроГЕС. Яка ймовірність каховського сценарію

Як вважає доцентка кафедри гідрогеології та інженерної геології Аліна Загриценко, Росія навряд чи зможе зруйнувати ракетними ударами греблю Дніпровської ГЕС або інших ГЕС дніпровського каскаду. Вона також додала, що повторення каховського сценарію є малоімовірним.

Що буде з ДніпроГЕС після атак РФ

Аліна Загриценко нагадує про те, що російські загарбники знищили Каховську гідроелектростанцію, підірвавши її зсередини.

А от по Дніпровській ГЕС вони били ракетами ззовні, а такий удар подібні споруди здатні витримати.

На Дніпровський ГЕС не було повідомлень, що є якісь пошкодження саме греблі. Так, гідроелектростанція, яка виробляє енергію — пошкодження є. (...) Але такі наслідки, як на Каховці, будемо сподіватися, що вони взагалі маловірогідні, — зазначає експертка. Поширити

За її словами, навіть за найгіршого сценарію, якщо раптом таки буде зруйновано одну з гребель дніпровського каскаду, з наслідками все одно будуть боротися.

Якщо це фільтраційні втрати і ми здатні їх пропускати, тобто відкриваємо нижче розташовані за потоком шлюзи і просто спускаємо цю воду. Якщо це не раптовий викид всієї маси. Якщо раптовий викид, знову ж таки, клас відповідальності споруд найвищий і всі ризики і площі затоплення, вони заздалегідь прораховані, — наголошує Аліна Загриценко. Поширити

Що важливо знати про ракетний удар по Дніпровській ГЕС

Потужний удар Росії по ДніпроГЕС стався під час масованої ракетної атаки 22 березня.

Загалом по ній влучили 8 ракет — більшість по машинній залі, але деякі влучили в саму греблю. ГЕС перестала працювати як електростанція, але небезпеки руйнування греблі наразі немає.

Як заявив згодом гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирот, швидко відновити ДніпроГЕС де-факто неможливо.