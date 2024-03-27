В результате удара РФ по ДнепроГЭС ущерб окружающей среде составляет более 140 млн грн

Ущерб окружающей среде в результате ракетного удара по ДнепроГЭС, который российские оккупанты совершили 22 марта, составляют более 140 млн грн.

Какие последствия для окружающей среды после ракетной атаки РФ по ДнепроГЭС

По информации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, ориентировочный ущерб окружающей среде в результате удара РФ по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен.

Он напомнил, что повреждение ДнепроГЭС произошло 22 марта. В результате экоинспекторами ДЭИ были зафиксированы засоры почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны. По словам Стрельца, ситуация ситуация стабилизировалась.

Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают осуществлять ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС. Руслан Стрелец Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Также Стрелец рассказал об обращении с отходами разрушения, которые образуются в результате постоянных обстрелов Россией территории Украины.

Министр сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн разрушительных отходов.

Ракетный удар по ДнепроГЭС 22 марта — что известно

В ходе массированной атаки по Украине 22 марта российские оккупационные войска выпустили по ДнепроГЭС 8 ракет. Попадания зафиксированы по машинному залу и по плотине станции.

В ЧАО "Укргидроэнерго" заявили, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, но ее работа остановлена из-за повреждений от атаки.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что быстро восстановить ДнепроГЭС не удастся. По его словам, только на изготовление с нуля агрегатов уйдет от 18 до 24 месяцев.

Кроме того, удар по ДнепроГЭС нанес ущерб для экологии. В частности, произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей в результате российских ударов по ДнепроГЭС.