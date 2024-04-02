Ракетний удар РФ по Дніпру. Кількість поранених збільшилась, серед них діти
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Дніпру. Кількість поранених збільшилась, серед них діти

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ракета

У вівторок 2 квітня Росія знову атакувала Дніпро ракетою. На жаль, внаслідок ворожого удару є постраждалі. В ОВА розповіли інформацію, яка відома на цей момент.

Що відомо про атаку РФ на Дніпро

Близько 16:42 під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог випустив по місту керовану авіаційну ракету.

О 17:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро є поранені. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, однак інформацію ще варто уточнити.

Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо, — мовиться в повідомленні.

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 17:13.

Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти.

Станом на 21:25 у ДСНС повідомили про 18 постраждалих, з яких 6 — діти. За даними служби, 10 осіб госпіталізовано, з них 5 дітей.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що лікарі вже надають допомогу постраждалим у медичних закладах.

Зараз їхній стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре. Велика вдячність нашим медикам! І якнайшвидшого одужання потерпілим! — написав він.

На місці подій все ще тривають рятувально-пошукові роботи, тому кількість постраждалих може збільшитися. Там також працюють всі екстрені служби, включно з медиками, рятувальниками та поліцейськими, які надають допомогу та фіксують злочини Росії.

ОВА звернулась до жителів Дніпра

Кореспондент 24 Каналу повідомив, що після вибуху в місті блимало світло і виникли перебої з інтернетом. Принагідно в ОВА закликали не фотографувати та не публікувати наслідки обстрілу.

Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу, — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 2 квітня росіяни також атакували місто "Шахедами". Внаслідок цього в місті спалахнули 2 пожежі.

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