На Дніпропетровщині встановили понад 11 тис протитанкових "зубів дракона"
Категорія
Україна
Дата публікації

На Дніпропетровщині встановили понад 11 тис протитанкових "зубів дракона"

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Зуби дракона

У Дніпропетровській області будують оборонні фортифікації. Вже викопано понад 42 км протитанкових ровів.

На Дніпропетровщині зводять оборонні споруди

На даний момент вже встановлено понад 11 тис бетонних “зубів дракона” для захисту від танків.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зміцнюємо оборону на Дніпропетровщині. Одночасно працюємо на декількох напрямках. Задіяно десятки одиниць техніки та спеціалістів.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

В дописі зазначено, що на місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи. Широко застосовуються залізобетонні конструкції. Зараз їх гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо. Такі споруди мають тримати оборону міцно і надійно, забезпечуючи захист військових.

Підрядники викопали більш ніж 42 км протитанкових ровів.

Нарощуємо також число тетраедрів — спеціальних бетонних пірамід, яких вже встановили понад 11 тисяч.

На Київщині продовжують посилювати оборону

Як відзначає Київська ОВА, захист кордонів сьогодні є однією з головних цілей політики безпеки.

Фортифікації передбачають:

  • розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів;

  • встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про "зуби дракона", протитанкові рови й не тільки.

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови.

Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів, — розповів голова ОВА Руслан Кравченко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Україна тільки зараз будує фортифікації на лінії фронту — пояснення речника ЗСУ
Оборона
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна будує оборонні укріплення на кордоні із невизнаним Придністров'ям
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Київщині встановили майже 10 тис бетонних пірамід для посилення оборони
Київська ОВА
оборона

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?