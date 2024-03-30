На Дніпропетровщині встановили понад 11 тис протитанкових "зубів дракона"

У Дніпропетровській області будують оборонні фортифікації. Вже викопано понад 42 км протитанкових ровів.

На Дніпропетровщині зводять оборонні споруди

На даний момент вже встановлено понад 11 тис бетонних “зубів дракона” для захисту від танків.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зміцнюємо оборону на Дніпропетровщині. Одночасно працюємо на декількох напрямках. Задіяно десятки одиниць техніки та спеціалістів. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

В дописі зазначено, що на місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи. Широко застосовуються залізобетонні конструкції. Зараз їх гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо. Такі споруди мають тримати оборону міцно і надійно, забезпечуючи захист військових.

Підрядники викопали більш ніж 42 км протитанкових ровів.

Нарощуємо також число тетраедрів — спеціальних бетонних пірамід, яких вже встановили понад 11 тисяч. Поширити

На Київщині продовжують посилювати оборону

Як відзначає Київська ОВА, захист кордонів сьогодні є однією з головних цілей політики безпеки.

Фортифікації передбачають:

розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів;

встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про "зуби дракона", протитанкові рови й не тільки.

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови.