На Днепропетровщине установили более 11 тыс противотанковых "зубов дракона"

В Днепропетровской области строят оборонительные фортификации. Уже выкопано более 42 км противотанковых рвов.

В Днепропетровской области возводят оборонные сооружения

На данный момент уже установлено более 11 тыс бетонных "зубов дракона" для защиты от танков.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Укрепляем оборону в Днепропетровской области. Одновременно работаем по нескольким направлениям. Задействованы десятки единиц техники и специалистов. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

В сообщении отмечено, что на местах будущих огневых точек и блиндажей создают щебеночные основания. Широко используются железобетонные конструкции. Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного влияния дождевой и сточных вод, испарений и т.д. Такие постройки должны держать оборону крепко и надежно, обеспечивая защиту военных.

Подрядчики выкопали более 42 км противотанковых рвов.

Наращиваем также число тетраэдров — специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тысяч. Поделиться

В Киевской области продолжают усиливать оборону

Как отмечает Киевская ОВА, защита границ сегодня — одна из главных целей политики безопасности.

Фортификации предусматривают:

разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий;

установление заградительных рубежей. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых рвах и не только.

Отмечается, что уже было установлено около 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.