На Днепропетровщине установили более 11 тыс противотанковых "зубов дракона"

В Днепропетровской области строят оборонительные фортификации. Уже выкопано более 42 км противотанковых рвов.
В Днепропетровской области возводят оборонные сооружения
На данный момент уже установлено более 11 тыс бетонных "зубов дракона" для защиты от танков.
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В сообщении отмечено, что на местах будущих огневых точек и блиндажей создают щебеночные основания. Широко используются железобетонные конструкции. Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного влияния дождевой и сточных вод, испарений и т.д. Такие постройки должны держать оборону крепко и надежно, обеспечивая защиту военных.
Подрядчики выкопали более 42 км противотанковых рвов.
В Киевской области продолжают усиливать оборону
Как отмечает Киевская ОВА, защита границ сегодня — одна из главных целей политики безопасности.
Фортификации предусматривают:
разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий;
установление заградительных рубежей. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых рвах и не только.
Отмечается, что уже было установлено около 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.
Строительство фортификаций под неизменным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, вовлеченных в этот процесс. Ко всем требование единственное: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств, — рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко.
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