В Днепре резко увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре резко увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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12 человек по состоянию на 20:01 14 апреля получили ранения от обломков российской ракеты в Днепре.

В Днепре увеличилось количество раненых

В результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам главы области, по состоянию на 19.57 9 человек пострадали в Днепре и Любимовской громаде.

Трем медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Позже Лысак уточнил, что количество раненых увеличилось до 12 человек.

В Днепре в результате падения обломков, как добавил глава ОВА, изуродованы 33 частных дома, избиты 10 авто и погрузчик. В районе падения обломков работают все службы и психологи ГСЧС и Нацполиции.

В Днепре от обломков сбитой ракеты РФ пострадало 5 человек

Ракетная атака на Днепр произошла 14 апреля. В 17.50 Воздушные силы ВСУ предостерегли горожан.

В 18.39 стало известно, что подразделение Воздушного командования "Восток" сбило эту российскую ракету.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что сейчас известно о двух пострадавших из-за обломков российской ракеты.

В 18.57 Лысак уточнил, что количество раненых увеличилось.

В настоящее время в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. Предварительно повреждены 9 частных домов.

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