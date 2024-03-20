Преступная армия РФ ночью 20 марта из артиллерии обстреливала населенные пункты на территории Днепропетровской области. В результате вражеских атак ранены и разрушены.

Что известно о последствиях атак армии РФ в Днепропетровской области

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за вражеской атаки в Синельниковском районе ранения получили по меньшей мере пять человек.

Было громко в Синельниковском районе. Из-за вражеской атаки в одном из населенных пунктов ранены 5 человек. Пострадала целая семья. Дети 12 и 19 лет, 57-летний мужчина, 47-летняя женщина — она в тяжелом состоянии, — отмечает глава ОВА. Поделиться

Также в результате обстрела повреждены дома, линия электропередачи и газопровод. Остальные детали последствий обстрела россиян выясняются.

Что известно о последних атаках армии РФ по Украине

По информации президента Владимира Зеленского, в течение марта оккупационная армия РФ выпустила по Украине более 300 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 130 ракет.

Кроме этого, большое количество регионов пострадали от атак оккупантов управляемыми авиабомбами.

Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 "Шахедов" — почти 900 управляемых авиабомб, — отмечает глава государства. Поделиться

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в большей защите и новых поставках ПВО от западных партнеров.

Владимир Зеленский объяснил, что системы ЗРК Patriot и другие установки ПВО должны делать то, ради чего их создавали — защищать жизнь людей, а не пылиться на хранении.

В то же время глава государства выразил благодарность всем, кто помогает и заверил, что российский террор должен проиграть в войне, которую он сам и развязал.