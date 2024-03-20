Преступная армия РФ ночью 20 марта из артиллерии обстреливала населенные пункты на территории Днепропетровской области. В результате вражеских атак ранены и разрушены.
Что известно о последствиях атак армии РФ в Днепропетровской области
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за вражеской атаки в Синельниковском районе ранения получили по меньшей мере пять человек.
Также в результате обстрела повреждены дома, линия электропередачи и газопровод. Остальные детали последствий обстрела россиян выясняются.
Что известно о последних атаках армии РФ по Украине
По информации президента Владимира Зеленского, в течение марта оккупационная армия РФ выпустила по Украине более 300 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 130 ракет.
Кроме этого, большое количество регионов пострадали от атак оккупантов управляемыми авиабомбами.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в большей защите и новых поставках ПВО от западных партнеров.
Владимир Зеленский объяснил, что системы ЗРК Patriot и другие установки ПВО должны делать то, ради чего их создавали — защищать жизнь людей, а не пылиться на хранении.
В то же время глава государства выразил благодарность всем, кто помогает и заверил, что российский террор должен проиграть в войне, которую он сам и развязал.
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