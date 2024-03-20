Злочинна армія РФ протягом ночі 20 березня з артилерії обстрілювала населені пункти на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак є поранені та руйнування.

Що відомо про наслідки атак армії РФ у Дніпропетровській області

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ворожу атаку у Синельниківському районі поранення отримали щонайменше п’ятеро осіб.

Було голосно у Синельниківському районі. Через ворожу атаку в одному з населених пунктів поранено 5 людей. Постраждала ціла родина. Діти 12 та 19 років, 57-річний чоловік, 47-річна жінка — вона у тяжкому стані, — зазначає глава ОВА. Поширити

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, лінію електропередачі та газопровід. Інші деталі наслідків обстрілу росіян з'ясовуються.

Що відомо про останні атаки армії РФ по Україні

За інформацією президента Володимира Зеленського, протягом березня окупаційна армія РФ випустила по Україні більше 300 дронів-камікадзе типу “Шахед” та 130 ракет.

Окрім цього велика кількість регіонів постраждали від атак окупантів керованими авіабомбами.

Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" майже 900 керованих авіабомб, — зазначає глава держави. Поширити

При цьому Зеленський наголосив, що Україна потребує більшого захисту та нових поставок ППО від західних партнерів.

Володимир Зеленський пояснив, що системи ЗРК Patriot та інші установки ППО повинні робити те, задля чого їх створювали — захищати життя людей, а не припадати пилом на зберіганні.

Водночас глава держави висловив вдячність усім, хто допомагає та вкотре запевнив, що російський терор повинен програти у війні, яку він сам і розв'язав.