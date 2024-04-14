У Дніпрі різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ

12 людей станом на 20.01 14 квітня отримали поранення від уламків російської ракети у Дніпрі.
У Дніпрі збільшилася кількість поранених
В результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами очільника області, станом на 19.57 9 людей постраждало у Дніпрі та Любимівській громаді.
Пізніше Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася до 12 осіб.
У Дніпрі в результаті падіння уламків, як додав глава ОВА, понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач. Наразі в районі падіння уламків працюють всі служби та психологи ДСНС і Нацполіції.
У Дніпрі від уламків збитої ракети РФ постраждало 5 осіб
Ракетна атака на Днпро сталася 14 квітня. О 17.50 Повітряні сили ЗСУ застерегли містян.
О 18.39 стало відомо, що підрозділ Повітряного командування “Схід” збив цю російську ракету.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що наразі відомо про 2 постраждалих через уламки російської ракети.
О 18.57 Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася.
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