У Дніпрі різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ

12 людей станом на 20.01 14 квітня отримали поранення від уламків російської ракети у Дніпрі.

У Дніпрі збільшилася кількість поранених

В результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами очільника області, станом на 19.57 9 людей постраждало у Дніпрі та Любимівській громаді.

Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 та 39 років і 35-річна жінка залишаються у медзакладі. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Пізніше Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася до 12 осіб.

У Дніпрі в результаті падіння уламків, як додав глава ОВА, понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач. Наразі в районі падіння уламків працюють всі служби та психологи ДСНС і Нацполіції.

У Дніпрі від уламків збитої ракети РФ постраждало 5 осіб

Ракетна атака на Днпро сталася 14 квітня. О 17.50 Повітряні сили ЗСУ застерегли містян.

О 18.39 стало відомо, що підрозділ Повітряного командування “Схід” збив цю російську ракету.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що наразі відомо про 2 постраждалих через уламки російської ракети.

О 18.57 Лисак уточнив, що кількість поранених збільшилася.