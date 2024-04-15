У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ

Зросла кількість постраждалих через падіння уламків російської ракети в Дніпропетровській області 14 квітня. Також вночі росіяни вдарили ще однією ракетою по Дніпровському району.

У Дніпрі та області зросла кількість поранених

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ввечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольський район.

По районному центру та Червоногригорівській громаді агресор вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок, мешканці неушкоджені.

Лисак додав, що вночі пролунав вибух у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали, наслідки уточнюються.

У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області — 13. Серед них одна дитина.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив ці дані. Він додав, що психологічну допомогу внаслідок обстрілу отримали 12 осіб, з них — 2 дитини. Пошкоджено 33 приватні оселі, 11 автівок і навантажувач, лінія електропередачі.

Ввечері 14 квітня окупанти запустили 3 дрони-камікадзе на Нікополь, ще один — на Червоногригорівську, а вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджена приватна оселя. На щастя, обійшлося без постраждалих, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про ракетні атаки по Дніпру й області

Ввечері 14 квітня у Дніпрі прогримів вибух після попередження Повітряних сил про пуск вбік міста російської ракети.

Пізніше в ОВА повідомили, що ракета була збита силами ППО, але від падіння її уламків постраждали люди в обласному центрі та Дніпровському районі.

Сергій Лисак повідомив, що внаслідок інциденту постраждали 12 людей.

Крім того, близько третьої ночі 15 квітня у районі міста пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про застосування балістичного озброєння зі сходу.