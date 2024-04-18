Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару виникли пожежі, є постраждалі

Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Що відомо про атаку РФ Дніпропетровської області

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років.

Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 квітня

Російські війська знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе. Вибухи лунали у Івано-Франківській області та гучно було у Хмельницькій області.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, цієї ночі двома хвилями із інтервалом в 3 години окупанти спрямували групи ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з півдня в центральні та західні регіони країни.

Загалом у ніч на 18 квітня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда — Крим.

Усі 13 “шахедів” збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.