Как выглядит машиностроительный завод в Луганске после удара ВСУ — появились спутниковые снимки

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100".
Появились снимки последствий авиаудара по оккупированному Луганску
Снимки были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждения по меньшей мере одного здания завода.
С помощью обнародованных видео после удара в Луганске проект "Донбасс Реалии" установил, что поражено было самое упомянутое предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске.
На нем враг ремонтировал технику, а также там находился личный состав армии России.
Что этому предшествовало
Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма. Очевидцы утверждали о минимум двух мощных взрывах.
Оккупационные власти сообщали о поражении предприятия «Завод Машиностроительный 100».
По словам источника Донбасс.Реалии, там «был ремонт военной техники и расположение личного состава армии РФ».
В этот же день в Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункта управления "Центр" в оккупированном Луганске.
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