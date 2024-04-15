Как выглядит машиностроительный завод в Луганске после удара ВСУ — появились спутниковые снимки

Появились снимки последствий авиаудара по оккупированному Луганску

Снимки были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждения по меньшей мере одного здания завода.

С помощью обнародованных видео после удара в Луганске проект "Донбасс Реалии" установил, что поражено было самое упомянутое предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске.

На нем враг ремонтировал технику, а также там находился личный состав армии России.

Что этому предшествовало

Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма. Очевидцы утверждали о минимум двух мощных взрывах.

Оккупационные власти сообщали о поражении предприятия «Завод Машиностроительный 100».

По словам источника Донбасс.Реалии, там «был ремонт военной техники и расположение личного состава армии РФ».

В этот же день в Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункта управления "Центр" в оккупированном Луганске.