ВСУ ликвидировали в Луганской области пресс-офицера Минобороны России Половодова

Украинские военные в Донбассе ликвидировали офицера прессслужбы Министерства обороны РФ Евгения Половодова.
Что известно о ликвидации пресс-офицера Минобороны РФ Половодова
Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, это произошло под Кременной Северодонецкого района Луганской области.
О его смерти также сообщили пропагандистские СМИ. Там отметили, что майор и офицер прессслужбы Минобороны со съемочной группой попали под обстрел в Кременной.
Как сообщил Институт массовой информации, судя по фото Артема Юндаса, обнародованного в телеграмм-канале пропагандистов, он носит бронежилет и шлем зеленого цвета. Также пропагандисты обнародовали момент обстрела, на котором Артем Юндас не только в зеленых шлеме и бронежилете, но и в камуфлированной одежде.
По словам директора ИМИ Оксаны Романюк, это "недопустимо для журналистов и приравнивает их к комбатантам". Шлем и бронежилет должны отличаться цветом от военных, например синего цвета.
Половодову, который был старшим пресс-офицером группировки войск "Запад", было 33 года. С 2015 года он служил офицером подразделения информобеспечения в Воронеже, а в 2021 году — в Сирии.
Что известно о потерях армии РФ за 11 апреля
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7137 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 13 679 (+12) ед;
артиллерийских систем — 11 452 (+48) ед;
РСЗО — 1040 ед.;
средства ПВО — 754 ед. (+1);
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9104 ед. (+34);
крылатых ракет — 2069 ед. (+2);
кораблей/катеров — 26 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15 298 (+50) ед;
специальной техники — 1882 (+6) ед.
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