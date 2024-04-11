ВСУ ликвидировали в Луганской области пресс-офицера Минобороны России Половодова
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Проиcшествия
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ВСУ ликвидировали в Луганской области пресс-офицера Минобороны России Половодова

офицер
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Источник:  Денис Казанский

Украинские военные в Донбассе ликвидировали офицера прессслужбы Министерства обороны РФ Евгения Половодова.

Что известно о ликвидации пресс-офицера Минобороны РФ Половодова

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, это произошло под Кременной Северодонецкого района Луганской области.

Под Кременной уничтожен российский пропагандист, майор прессслужбы Минобороны РФ Евгений Половодов, — говорится в сообщении журналиста.

О его смерти также сообщили пропагандистские СМИ. Там отметили, что майор и офицер прессслужбы Минобороны со съемочной группой попали под обстрел в Кременной.

Как сообщил Институт массовой информации, судя по фото Артема Юндаса, обнародованного в телеграмм-канале пропагандистов, он носит бронежилет и шлем зеленого цвета. Также пропагандисты обнародовали момент обстрела, на котором Артем Юндас не только в зеленых шлеме и бронежилете, но и в камуфлированной одежде.

По словам директора ИМИ Оксаны Романюк, это "недопустимо для журналистов и приравнивает их к комбатантам". Шлем и бронежилет должны отличаться цветом от военных, например синего цвета.

Напомним, что на оккупированных территориях Украины не работают независимые медиа. Окупая общины, россияне уничтожали редакции украинских медиа, пытали и преследовали журналистов, — отмечает ИМИ.

Половодову, который был старшим пресс-офицером группировки войск "Запад", было 33 года. С 2015 года он служил офицером подразделения информобеспечения в Воронеже, а в 2021 году — в Сирии.

Что известно о потерях армии РФ за 11 апреля

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7137 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 13 679 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 11 452 (+48) ед;

  • РСЗО — 1040 ед.;

  • средства ПВО — 754 ед. (+1);

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9104 ед. (+34);

  • крылатых ракет — 2069 ед. (+2);

  • кораблей/катеров — 26 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 298 (+50) ед;

  • специальной техники — 1882 (+6) ед.

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