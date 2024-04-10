ВСУ ликвидировали 830 окупантов и 22 танка армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 830 окупантов и 22 танка армии РФ в течение суток

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные 83 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и ликвидировали 830 российских оккупантов и десятки единиц вражеской военной техники.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 11 ракет, нанесли 108 авиаударов и совершили 149 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на фронтах

  • На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

  • В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществил безуспешную атаку позиций наших войск.

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

  • личного состава — около 450 тыс. 80 (+830) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 132 (+22) ед;

  • боевых бронированных машин — 13 тыс 667 (+47) ед;

  • артиллерийских систем — 11 тыс 404 (+18) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 40 (+1) ед;

  • средства ПВО — 753 ед.;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 70 (+37) ед;

  • крылатые ракеты — 2 тыс 67 (+2) ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 тыс 248 (+67) ед;

  • специальная техника — 1 тыс 876 (+8) ед.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БПЛА типа Shahed, — подчеркивается в возведении Генштаба.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.

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