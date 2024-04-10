Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 11 ракет, нанесли 108 авиаударов и совершили 149 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.