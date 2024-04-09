В ВСУ определили контролируемой ситуацию в районе Часового Яра

Ситуация в районе Часового Яра Донецкой области контролируется, оккупантов в городе нет.

Армия РФ обстреливает Часов Яр из артиллерии и авиации

Россияне, используя преимущество в воздухе, совершают штурмы с помощью артиллерии и авиации.

Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Ситуация контролируется. Противника ни в городе, ни в окрестностях нет. Но враг использует преимущество в воздухе, ракетах, артиллерийских боеприпасах, чтобы достичь своей цели — выйти на границы Донецкой области.

По его словам, тактика врага неизменна — большое количество пехоты и штурмовые действия.

Штурмовые группы заезжают на БМП, атакуют при поддержке артиллерии и авиации, которая донимает КАБ. Россияне стягивают время от времени большое количество артиллерии, несмотря на то, что идет наша масштабная контрбатарейная борьба. Поделиться

Он отметил, что большая часть ударов приходится по Часовому Яру.

По словам Волошина, враг пытается подвести своих военных максимально близко к линии столкновения, чтобы они перешли к штурму, но наши защитники делают возможное и невозможное, отражая эти штурмы.

Ситуация в районе Часового Яра

Город Часов Яр Донецкой области остается под контролем украинских сил. При этом наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также к востоку от Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.

В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр — Хромово — Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники.

Как недавно рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Часов Яр, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил.