В ВСУ определили контролируемой ситуацию в районе Часового Яра

Ситуация в районе Часового Яра Донецкой области контролируется, оккупантов в городе нет.
Армия РФ обстреливает Часов Яр из артиллерии и авиации
Россияне, используя преимущество в воздухе, совершают штурмы с помощью артиллерии и авиации.
Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Ситуация контролируется. Противника ни в городе, ни в окрестностях нет. Но враг использует преимущество в воздухе, ракетах, артиллерийских боеприпасах, чтобы достичь своей цели — выйти на границы Донецкой области.
По его словам, тактика врага неизменна — большое количество пехоты и штурмовые действия.
Он отметил, что большая часть ударов приходится по Часовому Яру.
По словам Волошина, враг пытается подвести своих военных максимально близко к линии столкновения, чтобы они перешли к штурму, но наши защитники делают возможное и невозможное, отражая эти штурмы.
Ситуация в районе Часового Яра
Город Часов Яр Донецкой области остается под контролем украинских сил. При этом наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также к востоку от Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.
В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр — Хромово — Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники.
Как недавно рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Часов Яр, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил.
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