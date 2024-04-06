Часов Яр остается под контролем ВСУ — Главнокомандующий Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Часов Яр остается под контролем ВСУ — Главнокомандующий Сырский

Александр Сырский
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Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил.

Главнокомандующий Сырский доложил ситуацию по Часовому Яру

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский отметил, что особо сложная обстановка сложилась:

  • на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки;

  • на Авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского;

  • на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

Какая ситуация во Часовом Яру

Как отмечается, 5 апреля так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "порядка полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.

В то же время он заметил, что наши воины построили серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.

В ВСУ отрицают информацию россиян, однако заметили, что в районе идут бои.

Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (русские войска) там нет. Не верьте российским сообщениям, — заявил представитель Восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный.

Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

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