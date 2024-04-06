Часов Яр остается под контролем ВСУ — Главнокомандующий Сырский

Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил.
Главнокомандующий Сырский доложил ситуацию по Часовому Яру
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.
Сырский отметил, что особо сложная обстановка сложилась:
на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки;
на Авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского;
на Новопавловском — в районе Новомихайловки.
Какая ситуация во Часовом Яру
Как отмечается, 5 апреля так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "порядка полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.
В то же время он заметил, что наши воины построили серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.
В ВСУ отрицают информацию россиян, однако заметили, что в районе идут бои.
Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.
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