Часів Яр залишається під контролем ЗСУ — Головнокомандувач Сирський

Місто Часів Яр Донецької області, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил.
Головнокомандувач Сирський доповів ситуацію щодо Часового Яру
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.
Сирський зазначив, що особливо складна обстановка склалася:
на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;
на Авдіївському — в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;
на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки.
Яка ситуація в Часовому Ярі
Як зазначається, 5 квітня так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що російським терористам до Часового Яру залишається "десь близько пів кілометра". Потім він додав, що військові вже нібито перебувають в передмісті.
Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.
В ЗСУ заперечують інформацію росіян, втім зауважили, що в районі точаться бої.
Раніше українські військові повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.
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